Стэмкос: «Мы с Кучеровым близки к возвращению в состав»

Нападающий «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос поделился ожиданиями от восстановления после травмы.

«Перед нами всегда стояла задача восстановиться к первой игре плей-офф, и все указывает на то, что мы движемся в этом направлении. Это радует, — цитирует Стэмкоса русскоязычная версия сайта НХЛ. - Я чувствую себя намного лучше. Значительно лучше по сравнению с тем, что было две недели назад. Кучеров и я очень близки к возвращению в состав. Психологически всегда проще восстанавливаться после травмы, когда рядом с тобой есть товарищ по несчастью. Всегда есть с кем обсудить проблемы. Мы работаем вместе перед тренировками, интенсивно занимаемся до того, как нас увидят журналисты.

Когда команда играет, мы находимся либо в тренажерном зале, либо проходим курс терапии. Мы очень рады, что у нас появится возможность выйти на лед в игровой ситуации. У нас довольно долго не было шанса поработать вместе на льду. Так что мы очень довольны. Всегда обидно получать травму. К сожалению, в последнее время мне часто приходится иметь дело с травмами, и это очень расстраивает. Я больше всех хочу вернуться в строй. В первые дни после травмы настроение вообще никакое, не видно даже света в конце тоннеля. Потом начинаешь вставать, двигаться, восстанавливаться. Настроение улучшается, и жизнь налаживается".

Напомним, российский форвард Никита Кучеров пропускает этот регулярный чемпионат из-за травмы бедра, которую он получил еще в плей-офф прошлого сезона.

Канадец был помещен в список травмированных 9 апреля. Стэмкос в этом сезоне провел 38 матчей, в которых забросил 17 шайб и сделал 17 результативных передач.