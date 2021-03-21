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Партнер Василевского сравнил российского вратаря с кирпичной стеной

09:51
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Нападающий «Тампы» Энтони Сирелли 21 марта в интервью официальному сайту НХЛ рассказал об игре вратаря «молний» Андрея Василевского.

«Василевский остается кирпичной стеной на протяжении всего сезона, и это определенно придает нам дополнительной уверенности», — считает Сирелли.

В 24 матчах сезона Василевский одержал 20 побед (20-3-1), что является лучшим результатом в лиге.

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