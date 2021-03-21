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Нападающий «Сент-Луиса» Сундквист выбыл до конца сезона

08:04
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Нападающий «Сент-Луиса» Оскар Сундквист из-за травмы пропустит остаток сезона, сообщает официальный сайт НХЛ.

В матче против «Сан-Хосе» (2:1) шведский форвард столкнулся с одноклубником Кайлом Клиффордом и покинул лед. Позже врачи диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

В нынешнем сезоне НХЛ 26-летний Сундквист набрал девять (4+5) очков в 28 играх.

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