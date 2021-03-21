Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего игрового дня.

Первой звездой стал нападающий «Аризоны» Дерик Брассар, который отличился хет-триком в матче против «Анахайма» (5:1).

Вторая звезда — вратарь «Колорадо» Филипп Грубауэр, сыгравший на ноль в матче с «Миннесотой» (6:0) и отразивший 31 бросок по своим воротам.

Третья звезда — защитник «Тампы-Бэй» Виктор Хедман, на счету которого три результативных передачи в игре против «Чикаго» (4:1).