Хедман, Грубауэр и Брассар — звезды дня в НХЛ
10:26
Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего игрового дня.
Первой звездой стал нападающий «Аризоны» Дерик Брассар, который отличился хет-триком в матче против «Анахайма» (5:1).
Вторая звезда — вратарь «Колорадо» Филипп Грубауэр, сыгравший на ноль в матче с «Миннесотой» (6:0) и отразивший 31 бросок по своим воротам.
Третья звезда — защитник «Тампы-Бэй» Виктор Хедман, на счету которого три результативных передачи в игре против «Чикаго» (4:1).
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