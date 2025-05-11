Овечкину разбили клюшкой лицо в матче с «Каролиной»

Российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина ударили клюшкой в лицо в третьем матче серии против «Каролины» (0:4) во втором раунде плей-офф НХЛ.

В первом периоде 39-летний россиянин получил удар в лицо от защитника «Каролины» Брента Бернса.

Также 40-летний канадец еще несколько раз атаковал Овечкина по ходу игры.

«Каролина» повела в серии против «Вашингтона» — 2-1. Четвертый матч между командами пройдет на домашнем льду «Харрикейнз» во вторник, 13 мая. Начало — в 02.00 по московскому времени.