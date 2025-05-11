«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Вегас» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ на выезде обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:3. Счет в серии 2-1 в пользу «Ойлерз».

В составе «Голден Найтс» отличились Николя Руа, Уильям Карлссон и Рейли Смит, на которого также записали победный гол за 0,4 секунды до сирены: шайбу в свои ворота переправил Леон Драйзайтль. У «Ойлерз» дубль на счету Кори Перри, еще одну шайбу забросил Коннор Макдэвид.