11 мая, 07:40

«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент

«Вегас» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ на выезде обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:3. Счет в серии 2-1 в пользу «Ойлерз».

В составе «Голден Найтс» отличились Николя Руа, Уильям Карлссон и Рейли Смит, на которого также записали победный гол за 0,4 секунды до сирены: шайбу в свои ворота переправил Леон Драйзайтль. У «Ойлерз» дубль на счету Кори Перри, еще одну шайбу забросил Коннор Макдэвид.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Эдмонтон Ойлерз
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
«Каролина» — «Вашингтон»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

Овечкину разбили клюшкой лицо в матче с «Каролиной»
