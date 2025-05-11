Хоккей
11 мая, 09:51

Форвард «Вашингтона» Дауд чуть не забил в свои ворота при передаче на Овечкина в матче с «Каролиной»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Вашингтона» Ник Дауд едва не поразил собственные ворота в третьем матче серии против «Каролины» (0:4) во втором раунде плей-офф НХЛ.

В первом периоде «Кэпиталз» заменили вратаря во время отложенного штрафа. В этот момент 34-летний американец сделал передачу из-за ворот соперника на Александра Овечкина, но шайба пролетела мимо россиянина и, пролетев через всю площадку, едва не попала в пустые ворота «Вашингтона».

«Каролина» повела в серии против «Вашингтона» — 2-1. Четвертый матч между командами пройдет на домашнем льду «Харрикейнз» во вторник, 13 мая. Начало — в 02.00 по московскому времени.

Александр Овечкин
Ник Дауд
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
  • Neil

    8.

    12.05.2025

  • невропатолог176

    В какую квартиру?

    12.05.2025

  • Neil

    Кстати это был первый звоночек)

    11.05.2025

    • Овечкину разбили клюшкой лицо в матче с «Каролиной»

    Драйзайтль срезал шайбу в свои ворота за доли секунды до конца матча с «Вегасом»
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 20 13 7 28
    2 Нью-Джерси 20 13 7 27
    3 Айлендерс 21 12 9 26
    4 Питтсбург 19 10 9 24
    5 Вашингтон 21 11 10 24
    6 Коламбус 21 11 10 24
    7 Филадельфия 19 10 9 23
    8 Рейнджерс 22 10 12 22
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 21 12 9 25
    2 Тампа-Бэй 20 11 9 24
    3 Оттава 20 10 10 24
    4 Бостон 22 12 10 24
    5 Флорида 20 11 9 23
    6 Монреаль 20 10 10 23
    7 Торонто 21 9 12 21
    8 Баффало 20 7 13 18
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 20 14 6 33
    2 Даллас 21 13 8 29
    3 Виннипег 19 12 7 24
    4 Чикаго 20 10 10 24
    5 Миннесота 21 10 11 24
    6 Юта 21 10 11 23
    7 Сент-Луис 21 6 15 18
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 21 13 8 27
    2 Вегас 20 10 10 26
    3 Сиэтл 20 10 10 25
    4 Лос-Анджелес 21 10 11 25
    5 Сан-Хосе 21 10 11 23
    6 Эдмонтон 23 9 14 23
    7 Ванкувер 22 9 13 20
    8 Калгари 22 6 16 15
    Результаты / календарь
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    21.11 03:00 Детройт – Айлендерс 0 : 5
    21.11 03:00 Филадельфия – Сент-Луис 3 : 2 ОТ
    21.11 03:00 Флорида – Нью-Джерси 1 : 0
    21.11 03:00 Торонто – Коламбус 2 : 3 ОТ
    21.11 03:00 Монреаль – Вашингтон 4 : 8
    21.11 03:30 Тампа-Бэй – Эдмонтон 2 : 1 ОТ
    21.11 04:00 Чикаго – Сиэтл 2 : 3
    21.11 05:00 Колорадо – Рейнджерс 6 : 3
    21.11 05:00 Юта – Вегас 1 : 4
    21.11 06:00 Сан-Хосе – Лос-Анджелес 4 : 3 Б
    21.11 06:00 Анахайм – Оттава 2 : 3
    21.11 06:00 Ванкувер – Даллас 2 : 4
    Все результаты / календарь

