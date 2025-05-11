Форвард «Вашингтона» Дауд чуть не забил в свои ворота при передаче на Овечкина в матче с «Каролиной»

Нападающий «Вашингтона» Ник Дауд едва не поразил собственные ворота в третьем матче серии против «Каролины» (0:4) во втором раунде плей-офф НХЛ.

В первом периоде «Кэпиталз» заменили вратаря во время отложенного штрафа. В этот момент 34-летний американец сделал передачу из-за ворот соперника на Александра Овечкина, но шайба пролетела мимо россиянина и, пролетев через всю площадку, едва не попала в пустые ворота «Вашингтона».

«Каролина» повела в серии против «Вашингтона» — 2-1. Четвертый матч между командами пройдет на домашнем льду «Харрикейнз» во вторник, 13 мая. Начало — в 02.00 по московскому времени.