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Овечкин получил травму в контрольном матче с «Филадельфией»

03:08
Александр Овечкин (слева). Фото Twitter
Александр Овечкин (слева). Фото Twitter
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог доиграть контрольный матч НХЛ против «Филадельфии». 36-летний россиянин покинул лед в первом периоде встречи и больше не вернулся в игру.

Овечкин попытался провести силовой прием на Трэвисе Конечны, после чего оказался на льду. Он долго поднимался на коньки, а затем отправился в раздевалку для оказания медицинской помощи.

Как сообщила пресс-служба клуба, у российского хоккеиста повреждение нижней части тела. Он не вернется на лед.

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Евгений Козинов все материалы автора
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