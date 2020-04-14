«Овечкин одевался под разгильдяйчика». Экс-форвард «Вашингтона» рассказал про вкусы молодого Ови

Экс-нападающий «Вашингтона» Дайнюс Зубрус в интервью «СЭ» рассказал о стиле молодого Александра Овечкина. В частности, он вспомнил, какие джинсы любил носить раньше россиянин.

— Нападающий Майк Кнубл недавно вспоминал про какие-то особые штаны, в которых Саша в начале энхаэловской карьеры любил ходить — джинсовые шорты, переходящие в треники. По словам Кнубла, они выглядели по-бомжатски, но были куплены за 800 долларов в магазине Dolce&Gabbana.

— Да-да, у него было такое! Я с Кнублом не играл, он пришел попозже. Помню джинсы этой же фирмы, в которой дырка была на дырке. Мы с Колцигом даже говорили Саше: «Слушай, мы идем в приличный ресторан. Надень нормальные джинсы!» Он под разгильдяйчика одевался тогда. Молодой, почему нет?

— Он вас слушал? Переодевался?

— Когда как. Но помню, что рваные джинсы он любил.

— Еще у него были джинсы в обтяжку, которые партнеры по «Вашингтона» в итоге порезали ножницами и выбросили на помойку с подачи Джеффа Хэлперна.

— Что-то помню. Всех деталей не припоминаю, но если Хэлперн в этом участвовал, то такое точно произошло, когда я в «Вашингтоне» был. В раздевалке приколы были постоянно, всех не вспомнить. Думаю, что это правда. (Игорь Рабинер)

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