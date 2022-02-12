Овечкин — главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Hockey News

Издание The Hockey News составила список игроков, которые претендуют на «Харт Трофи» — приз, ежегодно вручаемый в НХЛ лучшему игроку регулярного чемпионата.

На первом месте расположился форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, который набрал 59 (29+30) очков в 47 матчах. На втором месте форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, замкнул тройку нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.

Также в топ-5 вошли форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо.

В 2021 году обладателем «Харт Трофи» стал Макдэвид. Последний раз российский игрок становился лучшим по итогам регулярки в 2019 году — тогда «Харт Трофи» взял форвард «Тампы» Никита Кучеров.