Капитан «Далласа» Бенн не попал в пустые ворота с метра

«Даллас» и «Виннипег» не забросили шайбы в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ.

Капитан «Старз» Джейми Бенн имел момент, чтобы открыть счет. Однако 32-летний канадец с метра пробил выше ворот. Перед его броском один из защитников «Джетс» оказался на коленях.

В этом сезоне Бенн забросил 11 шайб и сделал 9 голевых передач в 44 матчах.

As far as shots go... You couldn't have asked for a better look. ? pic.twitter.com/QumK9EemiO — Sportsnet (@Sportsnet) February 12, 2022

«Как этот человек выиграл премию Арт Росс Трофи», — написал один из пользователей в Twitter.

«Прекрасно описывает, как проходит этот год для Бенна», — добавил другой.