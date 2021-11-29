Малкин проведет тренировку в общей группе «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин проведет тренировку в общей группе. До этого он занимался индивидуально.

В середине сентября генеральный менеджер клуба Рон Хекстолл заявил, что нападающий может пропустить старт сезона. По его словам, восстановление игрока может занять порядка двух месяцев. В конце прошлого сезона россиянин перенес операцию на колене.

По действующему контракту Малкина с клубом этот сезон последний.