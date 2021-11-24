«Тампа» разгромила «Филадельфию». Сергачев набрал 2 очка

«Тампа» переиграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Флайерз» потерпели третье поражение кряду.

В составе «Лайтнинг» двумя голевыми передачами отметился российский защитнк Михаил Сергачев. Голкипер Андрей Василевский отразил все 34 броска по своим воротам.

«Тампа» идет на 6-й строчке в Восточной конференции. «Филадельфия» занимает 10-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Богосян — 1 (Сергачев, Марун), 2:28 — 1:0. Стэмкос — 10 (Богосян, Макдона), 26:43 — 2:0. Перри — 1 (Стэмкос, Сергачев), 36:17 — 3:0. Барре-Буле — 1 (Стэмкос), 47:26 — 4:0.

Вратари: Василевский (35:54 — 36:17) — Харт.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 35 (6+15+14) — 34 (12+8+14).

Наши: Сергачев (19.54/1/+2) — Проворов (23.52/2/-3).

24 ноября. Тампа. Amalie Arena.