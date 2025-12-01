Нападающий «Сент-Луиса» Торопченко пропустит несколько недель из-за ожогов на ногах

Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко пропустит несколько недель из-за повреждения, сообщается на официальном сайте клуба.

26-летний форвард получил ожоги на ногах в результате несчастного случая, произошедшего у него дома.

В текущем сезоне НХЛ Торопченко сыграл в 17 матчах и набрал 2 (1+1) очка. Всего на счету россиянина в лиге 62 (31+31) очка в 276 матчах.

«Сент-Луис» набрал 25 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.