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Сегодня, 22:06

Нападающий Гурьянов вернулся в расположение «Далласа»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Как стало известно «СЭ», нападающий Денис Гурьянов вернулся в расположение «Далласа» 3 января.

21 декабря клуб сообщил, что он отправился в бессрочный отпуск по семейным обстоятельствам. Форвард находился в Тольятти.

В нынешнем сезоне 25-летний Гурьянов провел в регулярном чемпионате НХЛ 25 матчей и набрал 5 (2+3) очков.

Денис Гурьянов
ХК Даллас Старз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 39 25 14 56
2 Нью-Джерси 39 24 15 51
3 Рейнджерс 40 22 18 50
4 Вашингтон 42 22 20 50
5 Айлендерс 41 22 19 46
6 Питтсбург 38 19 19 44
7 Филадельфия 39 15 24 37
8 Коламбус 37 11 26 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 38 30 8 64
2 Торонто 39 23 16 53
3 Тампа-Бэй 38 24 14 49
4 Баффало 36 19 17 40
5 Флорида 40 18 22 40
6 Детройт 37 16 21 39
7 Оттава 38 18 20 39
8 Монреаль 39 15 24 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 40 23 17 52
2 Виннипег 39 25 14 51
3 Миннесота 37 22 15 46
4 Нэшвилл 38 18 20 42
5 Колорадо 37 19 18 41
6 Сент-Луис 39 19 20 41
7 Аризона 38 13 25 31
8 Чикаго 38 9 29 22
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 27 14 56
2 Лос-Анджелес 42 22 20 50
3 Сиэтл 37 21 16 46
4 Калгари 40 19 21 45
5 Эдмонтон 40 21 19 44
6 Ванкувер 38 17 21 37
7 Сан-Хосе 40 12 28 32
8 Анахайм 40 12 28 28
Результаты / календарь
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
7.01 03:00
Вашингтон – Нэшвилл
 2 : 3
7.01 03:00
Детройт – Флорида
 2 : 3
7.01 04:00
Виннипег – Тампа-Бэй
 4 : 2
7.01 04:30
Чикаго – Аризона
 2 : 0
7.01 05:00
Калгари – Айлендерс
4 : 1
7.01 06:00
Анахайм – Сан-Хосе
 5 : 4 ОТ
7.01 21:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 38 60
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

36 55
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 33
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

36 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 29
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 25 1.86
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 17 2.20
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 15 2.25
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