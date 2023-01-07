Нападающий Гурьянов вернулся в расположение «Далласа»

Как стало известно «СЭ», нападающий Денис Гурьянов вернулся в расположение «Далласа» 3 января.

21 декабря клуб сообщил, что он отправился в бессрочный отпуск по семейным обстоятельствам. Форвард находился в Тольятти.

В нынешнем сезоне 25-летний Гурьянов провел в регулярном чемпионате НХЛ 25 матчей и набрал 5 (2+3) очков.