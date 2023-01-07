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Сегодня, 20:04

«Вашингтон» поместил защитника Карлсона в долгосрочный список травмированных

Иван Шитик
Корреспондент
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«Вашингтон» поместил защитника Джона Карлсона в долгосрочный список травмированных, сообщает журналист Саманта Пелл.

Ранее стало известно, что 32-летний американец был выписан из больницы после того, как ему попали шайбой в лицо в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).

В сезоне-2022/23 Карлсон набрал 21 (8+13) очков в 30 матчах за «Вашингтон».

Джон Карлсон
ХК Вашингтон Кэпиталз
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