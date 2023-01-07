«Вашингтон» поместил защитника Карлсона в долгосрочный список травмированных
«Вашингтон» поместил защитника Джона Карлсона в долгосрочный список травмированных, сообщает журналист Саманта Пелл.
Ранее стало известно, что 32-летний американец был выписан из больницы после того, как ему попали шайбой в лицо в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).
В сезоне-2022/23 Карлсон набрал 21 (8+13) очков в 30 матчах за «Вашингтон».
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Результаты / календарь
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
|7.01
|03:00
|
Вашингтон – Нэшвилл
|2 : 3
|7.01
|03:00
|
Детройт – Флорида
|2 : 3
|7.01
|04:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|4 : 2
|7.01
|04:30
|
Чикаго – Аризона
|2 : 0
|7.01
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|4 : 1
|7.01
|06:00
|
Анахайм – Сан-Хосе
|5 : 4 ОТ
|7.01
|21:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|- : -
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