Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин во второй раз за карьеру отразил 20 бросков за период в НХЛ

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин совершил 20 сейвов в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

Россиянин отбил не менее 20 бросков за период во второй за карьеру в лиге.

Ранее ему удавалось это сделать в первом периоде матча против «Сан-Хосе» в феврале 2020 года. Тогда россиянин отразил 21 бросок.

Рекорд «Рейнджерс» по сейвам за период принадлежит Дэну Блэкберну, который отбил 25 бросков во втором периоде матча с «Вашингтоном» в ноябре 2001-го.