Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин перенес операцию на правом колене, сообщается на официальном сайте клуба.

34-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ 16 марта против «Бостона», из-за чего пропустил полтора месяца. Ожидается, что Малкин не сможет принять участие в сентябрьских сборах команды.

В сезоне-2020/21 Малкин провел 33 матча регулярного чемпионата НХЛ, набрав 28 (8+20) очков. В четырех играх плей-офф форвард набрал 5 (1+4) очков.