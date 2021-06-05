Малкин перенес операцию на правом колене
06:10
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин перенес операцию на правом колене, сообщается на официальном сайте клуба.
34-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ 16 марта против «Бостона», из-за чего пропустил полтора месяца. Ожидается, что Малкин не сможет принять участие в сентябрьских сборах команды.
В сезоне-2020/21 Малкин провел 33 матча регулярного чемпионата НХЛ, набрав 28 (8+20) очков. В четырех играх плей-офф форвард набрал 5 (1+4) очков.
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