«Монреаль» во второй раз обыграл «Виннипег»

«Монреаль» переиграл «Виннипег» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ (1:0). Единственную шайбу забросил Тайлер Тоффоли.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Канадиенс». Следующая игра состоится 7 июня.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Северный дивизион

Второй матч

«Виннипег» — «Монреаль» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Тоффоли — 3 (мен., Уэбер, Лехконен), 21:41 — 0:1.

Вратари: Хеллибак (57:55) — Прайс.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 30 (8+8+14) — 24 (7+10+7).

5 июня. Виннипег. Bell MTS Place.

Счет в серии: 0-2.