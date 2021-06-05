«Монреаль» во второй раз обыграл «Виннипег»
05:13
«Монреаль» переиграл «Виннипег» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ (1:0). Единственную шайбу забросил Тайлер Тоффоли.
Счет в серии стал 2-0 в пользу «Канадиенс». Следующая игра состоится 7 июня.
НХЛ
Плей-офф
Второй раунд
Северный дивизион
Второй матч
«Виннипег» — «Монреаль» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Тоффоли — 3 (мен., Уэбер, Лехконен), 21:41 — 0:1.
Вратари: Хеллибак (57:55) — Прайс.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 30 (8+8+14) — 24 (7+10+7).
5 июня. Виннипег. Bell MTS Place.
Счет в серии: 0-2.
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