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35-летний Содерберг стал самым возрастным автором гола «Колорадо» в плей-офф НХЛ после Сакика

07:01
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Форвард «Колорадо» Карл Содерберг отличился в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса».

Содерберг забросил шайбу на 27-й минуте и сравнял счет в матче (1:1). Шведский хоккеист (35 лет, 235 дней) стал самым возрастным игроком «Эвеланша», забившим гол в плей-офф, после Джо Сакика (38 лет, 282 дня).

В регулярном чемпионате Содерберг провел 11 матчей, в которых набрал 2 (0+2) очка. На момент гола швед набрал 2 (1+1) очка в трех играх плей-офф.

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