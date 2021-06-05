35-летний Содерберг стал самым возрастным автором гола «Колорадо» в плей-офф НХЛ после Сакика
07:01
Форвард «Колорадо» Карл Содерберг отличился в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса».
Содерберг забросил шайбу на 27-й минуте и сравнял счет в матче (1:1). Шведский хоккеист (35 лет, 235 дней) стал самым возрастным игроком «Эвеланша», забившим гол в плей-офф, после Джо Сакика (38 лет, 282 дня).
В регулярном чемпионате Содерберг провел 11 матчей, в которых набрал 2 (0+2) очка. На момент гола швед набрал 2 (1+1) очка в трех играх плей-офф.
Carl Soderberg (35 years, 235 days) is the oldest player to score a playoff goal for the @Avalanche since Joe Sakic (38 years, 282 days) in Game 3 of the 2008 Conference Quarterfinals. #StanleyCup#NHLStats: https://t.co/ouMWBi9Xrx pic.twitter.com/rXaB9tuKaz— NHL Public Relations (@PR_NHL) June 5, 2021
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