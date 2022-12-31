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Сегодня, 07:25

Малкин обошел Федорова в списке российских бомбардиров НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин обошел Сергея Федорова в списке российских бомбардиров НХЛ.

36-летний россиянин забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси» (2:4), которая стала для него 1180-м очком в лиге. Он обошел Федорова (1179) и вышел на чистое второе место. Лидирует форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, у которого 1452 очка.

На данный момент Малкин провел 1017 матчей в НХЛ, в которых набрал 1180 (456+724) очков.

Евгений Малкин
Сергей Федоров
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 36 24 12 54
2 Нью-Джерси 36 23 13 48
3 Вашингтон 38 20 18 45
4 Питтсбург 36 19 17 44
5 Айлендерс 37 21 16 44
6 Рейнджерс 37 19 18 44
7 Филадельфия 36 12 24 31
8 Коламбус 34 10 24 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 35 28 7 59
2 Торонто 36 22 14 50
3 Тампа-Бэй 34 22 12 45
4 Детройт 34 15 19 37
5 Баффало 33 17 16 36
6 Флорида 37 16 21 36
7 Оттава 35 16 19 35
8 Монреаль 36 15 21 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 37 22 15 50
2 Виннипег 36 22 14 45
3 Миннесота 35 20 15 42
4 Колорадо 34 19 15 41
5 Сент-Луис 36 17 19 37
6 Нэшвилл 34 15 19 35
7 Аризона 34 13 21 31
8 Чикаго 34 8 26 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 24 14 50
2 Лос-Анджелес 39 21 18 48
3 Калгари 37 17 20 41
4 Сиэтл 33 18 15 40
5 Эдмонтон 36 19 17 40
6 Ванкувер 35 16 19 35
7 Сан-Хосе 37 11 26 29
8 Анахайм 37 10 27 24
Результаты / календарь
18.12
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20.12
21.12
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23.12
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28.12
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30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
31.12 01:00
Анахайм – Нэшвилл
 1 : 6
31.12 03:00
Питтсбург – Нью-Джерси
 2 : 4
31.12 03:30
Каролина – Флорида
 4 : 0
31.12 06:00
Сиэтл – Эдмонтон
 - : -
31.12 21:00
Бостон – Баффало
 - : -
31.12 23:00
Вегас – Нэшвилл
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 67
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 37 52
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 31
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

33 26
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 35 25
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 24 1.90
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 14 2.19
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