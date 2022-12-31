Малкин обошел Федорова в списке российских бомбардиров НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин обошел Сергея Федорова в списке российских бомбардиров НХЛ.

36-летний россиянин забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси» (2:4), которая стала для него 1180-м очком в лиге. Он обошел Федорова (1179) и вышел на чистое второе место. Лидирует форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, у которого 1452 очка.

На данный момент Малкин провел 1017 матчей в НХЛ, в которых набрал 1180 (456+724) очков.