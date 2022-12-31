Костин в матче с «Сиэтлом» оформил дубль

Форвард «Эдмонтона» Клим Костин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

23-летний форвард забросил шайбу на 26-й минуте и сделал счет 5:1. Ранее он забил второй гол «Ойлерз».

На данный момент Костин набрал 8 (4+4) очка в 21 матче сезона.