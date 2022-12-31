«Каролина» впервые в истории выиграла 10 матчей подряд

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Флориду» (4:0).

Таким образом, «Харрикейнз» продлили серию побед до 10 матчей подряд, установив новый рекорд франшизы.

После этого матча «Каролина» с 54 очками занимает второе место в Восточной конференции.