«Коламбус» на своем льду проиграл «Виннипегу», Проворов забросил шайбу

«Коламбус» проиграл «Виннипегу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

У хозяев единственный гол забил российский защитник Иван Проворов. В сезоне-2025/26 Проворов в 77 матчах набрал 30 (9+21) очков.

У гостей дубль оформил Кайл Коннор.

«Коламбус» потерпел шестое поражение подряд. Он занимает 11-е место в таблице Восточной конференции с 88 очками после 77 игр. «Виннипег» (78 очков после 76 встреч) идет на 11-м месте в Западной конференции.

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