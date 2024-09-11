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Сегодня, 11:17

Кириленко считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в следующем сезоне

Зарина Халимхонова
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в разговоре с «СЭ» предположил, когда форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

— Известно о вашей дружбе с Александром Овечкиным. До рекорда Гретцки осталось 42 шайбы. Хватит одного сезона, чтобы войти в историю?

— Думаю, не в этом, а в следующем сезоне. Но будет близок. Есть гордость от того, что российский хоккеист может побить рекорд. Овечкин — первый драйвер, — сказал Кириленко «СЭ».

Овечкин занимает второе место по числу голов в истории регулярных чемпионатов НХЛ (853). Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894).

В сезоне-2023/24 38-летний форвард в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.

Сезон НХЛ-2024/25 стартует 4 октября.

Александр Овечкин
НХЛ
Андрей Кириленко
Уэйн Гретцки
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