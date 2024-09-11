Каменский — о подготовке Овечкина к сезону: «Саша буквально пахал»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о подготовке форварда «Вашингтона» Александра Овечкина к новому сезону НХЛ.

«Я знаю, как он готовился летом. Поверьте, это профессионал высокого класса. Саша буквально пахал. Он ведь сам признавался, что подобной подготовки у него не было еще никогда в жизни. Занимался с персональными тренерами, следил за весом и питанием. Очень серьезно подошел к данному вопросу. С его уровнем мастерства и физической формой вполне можно преодолеть планку 70 очков за регулярку. И я бы даже не стал говорить о второй молодости. Бросьте, он молодой парень! При этом опытный мастер, который всем все доказал. Просто нужно выходить на лед и забивать, а мастерства у него больше, чем у всех, вместе взятых. Бросок с возрастом тоже никуда не денется. А главное, сохраняется любовь к хоккею. У него самые серьезные намерения, как и перед каждым сезоном», — приводит слова Каменского RT.

В минувшем сезоне 38-летний россиянин провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 65 (31+33) очков.