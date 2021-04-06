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Холл пропустит игру с «Нью-Джерси» по решению тренерского штаба

19:18
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Нападающий «Баффало» Тэйлор Холл пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». Такое решение принял тренерский штаб, чтобы хоккеист, которого могут обменять в другой клуб, не получил травму, сообщает в Twitter журналист Аманда Стейн.

29-летний канадец подписал контракт с «Баффало» перед началом сезона на год с зарплатой в 8 миллионов долларов.

Он провел в регулярном чемпионате 37 матчей и набрал 19 (2+17) очков при показателе полезности «-22».

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