Вячеслав Фетисов надеется, что Гусев сможет найти свою команду в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов надеется, что форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев сможет найти свою команду в лиге.

«По большому счету я фанат Никиты. Он мой воспитанник, в свое время я приложил усилия к тому, чтобы парень заиграл в хоккей, не имея больших габаритов. Конечно, мне интересно все, что происходит в его жизни, но не могу сказать, почему конкретно, так как у меня нет времени пристально наблюдать за всем, что происходит. Но надеюсь, что Никита найдет свою команду, потому что НХЛ всегда дает и второй, и третий шансы любому игроку, который попал в поле зрения того или иного клуба лиги», — цитирует Фетисова ТАСС.

28-летний хоккеист проводит второй сезон в команде НХЛ «Нью-Джерси». В четверг клуб выставил россиянина на драфт отказов, но Гусева не забрал ни один клуб.