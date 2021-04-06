Генменеджер «Сент-Луиса» недоволен выступлением клуба в регулярном чемпионате

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг прокомментировал выступление клуба в регулярном чемпионате НХЛ.

— Что в этом необычном сезоне вас расстраивает больше всего?

— Я бы сказал, что это наша нестабильность. Я удивлен, что такая опытная команда столкнулась с подобным. У нас не получается выдать ряд побед. А сейчас мы и вовсе находимся посреди проигрышной серии.

— Если после дедлайна состав команды не изменится, будет ли этого достаточно для победы в сезоне?

— Перед началом сезона мы так думали. Потом были травмы, но с этим столкнулась вся лига. В этот коллектив я по-прежнему верю. Но мы поставили себя в положение, когда уже надо включать режим плей-офф. Такова реальность. Я проснулся в воскресенье, посмотрел в таблицу и увидел, что мы находимся вне зоны плей-офф. Если мы хотим туда вернуться, надо побеждать, — цитирует Армстронга русскоязычный сайт НХЛ.

«Сент-Луис», набрав 38 очков в 38 матчах, занимает 6-е место в турнирной таблице Западного дивизиона. Отставание клуба от зоны плей-офф — 5 очков.