Гржельчик, Юханссон, Краг – звезды дня в НХЛ

НХЛ определилась с тремя лучшими хоккеистами по итогам игрового дня в третьем раунде Кубка Стэнли, информирует официальный сайт лиги.

Первой звездой признан защитник "Бостона" Мэтт Гржельчик​. 25-летний американец оформил дубль в матче с "Каролиной"​ (6:2).

Второй звездой стал форвард "Бостона" Маркус Юханссон, набравший два очка (0+2) в победном матче с "Каролиной"​ (6:2).

Третьей звездой назван защитник "Бостона"​ Тори Краг. На счету американца три результативные передачи (0+3) в игре с "Каролиной" (6:2).

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