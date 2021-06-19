Голкипер «Вашингтона» рассказал, как в самолет команды попала молния

Голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек рассказал о происшествие с командой, которое произошло по ходу сезона. В самолет клуба во время полета попала молния.

«Мы услышали резкий шум. Мощный удар. Весь самолет вспыхнул на мгновение. Честно говоря, я подумал, что нам конец. Очень перенервничал. Потом посмотрел на Здено Хару. Даже он был не в лучшем расположении духа», — цитирует Ванечека RNMB.

В итоге, самолет приземлился без происшествий. Как утверждает Ванечек, после осмотра в корпусе самолета были обнаружены 17 небольших отверстий.