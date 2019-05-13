"Бостон" обыграл "Каролину" во втором матче серии

"Бостон" выиграл у "Каролины" (6:2) во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ. Команда ведет в серии - 2-0.

В составе победителей отличились Мэтт Гржельчик (дважды), Джейк Дебраск, Коннор Клифтон, Дэвид Бэкес и Дэнтон Хейнен. У "Каролины" шайбы забрасывали Нино Нидеррайтер и Теуво Терявяйнен.

В следующем матче "Каролина" примет "Бостон" 15 мая. Начало в 03.00 по московскому времени.

НХЛ

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1/2 финала

Второй матч

"Бостон" - "Каролина" - 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)

Голы: Гржельчик - 2 (Юханссон, Койл), 15:22 - 1:0. Дебраск - 3 (бол., Пастрняк, Краг), 18:32 - 2:0. Клифтон - 1 (Юханссон, Хейнен), 23:46 - 3:0. Гржельчик - 3 (бол., Койл, Краг), 37:56 - 4:0. Бэкес - 2 (Крейчи, Краг), 41:10 - 5:0. Хейнен - 2 (Бержерон, Койл), 44:32 - 6:0. Уильямс - 4 (Фольк, Ахо), 51:17 - 6:1. Терявяйнен - 7, 57:32 - 6:2.

Вратари: Раск - Мразек.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 25 (11+10+4) - 23 (6+11+6).

Наши: - - Свечников (15.20/1/-2).

12 мая. Бостон. TD Garden.

Счет в серии: 2-0

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