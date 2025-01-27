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Сегодня, 14:45

Бобби Кларк: «В современном хоккее Линдрос был бы сильнее Овечкина»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Хоккеисты Александр Овечкин и Эрик Линдрос.
Александр Овечкин и Эрик Линдрос.
Фото Getty Images

Легендарный капитан «Филадельфии Флайерз» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» рассказал о драфте и работе с одним из сильнейших хоккеистов 90-х годов Эриком Линдросом.

— Вы задрафтовали Эрика Линдроса, сделали его капитаном и во «Флайерз», и в сборной Канады на Олимпиаде в Нагано. Но затем у вас возникли трудности с ним и особенно его отцом, и в конце концов вы Линдроса обменяли. Какие у вас сейчас отношения?

— Сейчас мы с Эриком хорошо ладим. А его родители не должны были вмешиваться в его жизнь вплоть до того возраста, когда это происходило. Это нормально, когда ваш сын — подросток, вы помогаете ему, направляете его. Но его родители просто вмешались в жизнь взрослого человека и, думаю, причинили ему боль. У Эрика были проблемы с сотрясением мозга, которые повлияли на его карьеру, особенно в ее конце. Но он винил в этом «Флайерз», наших врачей, что было не так.

Зачем нам делать что-то подобное? Так или иначе, я обменял его, чего он так и не понял. В тот год, когда он не играл, мы набрали сто очков. И мы никогда не скучали по нему после обмена. Говорю совершенно серьезно. А он тем временем перешел из «Рейнджерс» в «Торонто», а затем в «Даллас». Думаю, прыжки из команды в команду также повредили его карьере. Впрочем, повторяю, теперь у нас все в порядке.

— Как вы думаете, в сегодняшнем хоккее с его правилами карьера Линдроса была бы длиннее и лучше, ведь таким ударам в голову судьи бы попустительствовали бы?

— Да. А еще если бы красная линия была убрана в его время, то Линдрос был бы круче Овечкина. Видели, как Овечкин начинает разгоняться в своей зоне? Если эти парни кого-то ударят, то нанесут этому человеку ущерб. А раньше красная линия заставляла их тормозить (чтобы не заехать за нее и не получить шайбу из своей зоны в офсайде. — Прим. И.Р.). Линдрос был бы намного лучшим игроком в сегодняшнем хоккее, это точно.

Илья Брызгалов, Сергей Бобровский и&nbsp;Бобби Кларк. «Огромный контракт Брызгалова заставил нас обменять Бобровского на жвачку». Вторая часть интервью Бобби Кларка
Александр Овечкин
Эрик Линдрос
ХК Филадельфия Флайерз
Бобби Кларк
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Бобби Кларк заявил, что он вовсе не Бобби
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 49 33 16 71
2 Каролина 50 30 20 64
3 Нью-Джерси 51 28 23 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 49 24 25 52
6 Филадельфия 50 22 28 50
7 Айлендерс 48 21 27 49
8 Питтсбург 51 20 31 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 51 25 26 56
5 Тампа-Бэй 48 26 22 55
6 Монреаль 49 24 25 53
7 Детройт 49 23 26 51
8 Баффало 49 18 31 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 51 34 17 71
2 Даллас 49 31 18 63
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 51 29 22 60
5 Сент-Луис 50 23 27 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 50 31 19 66
2 Эдмонтон 49 31 18 65
3 Лос-Анджелес 46 26 20 58
4 Калгари 48 24 24 55
5 Ванкувер 48 21 27 52
6 Сиэтл 50 22 28 47
7 Анахайм 49 20 29 46
8 Сан-Хосе 52 14 38 34
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Оттава – Юта
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Виннипег – Калгари
 5 : 2
27.01 03:00
Чикаго – Миннесота
 2 : 4
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 4 : 1
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