Бобби Кларк: «В современном хоккее Линдрос был бы сильнее Овечкина»
Легендарный капитан «Филадельфии Флайерз» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» рассказал о драфте и работе с одним из сильнейших хоккеистов 90-х годов Эриком Линдросом.
— Вы задрафтовали Эрика Линдроса, сделали его капитаном и во «Флайерз», и в сборной Канады на Олимпиаде в Нагано. Но затем у вас возникли трудности с ним и особенно его отцом, и в конце концов вы Линдроса обменяли. Какие у вас сейчас отношения?
— Сейчас мы с Эриком хорошо ладим. А его родители не должны были вмешиваться в его жизнь вплоть до того возраста, когда это происходило. Это нормально, когда ваш сын — подросток, вы помогаете ему, направляете его. Но его родители просто вмешались в жизнь взрослого человека и, думаю, причинили ему боль. У Эрика были проблемы с сотрясением мозга, которые повлияли на его карьеру, особенно в ее конце. Но он винил в этом «Флайерз», наших врачей, что было не так.
Зачем нам делать что-то подобное? Так или иначе, я обменял его, чего он так и не понял. В тот год, когда он не играл, мы набрали сто очков. И мы никогда не скучали по нему после обмена. Говорю совершенно серьезно. А он тем временем перешел из «Рейнджерс» в «Торонто», а затем в «Даллас». Думаю, прыжки из команды в команду также повредили его карьере. Впрочем, повторяю, теперь у нас все в порядке.
— Как вы думаете, в сегодняшнем хоккее с его правилами карьера Линдроса была бы длиннее и лучше, ведь таким ударам в голову судьи бы попустительствовали бы?
— Да. А еще если бы красная линия была убрана в его время, то Линдрос был бы круче Овечкина. Видели, как Овечкин начинает разгоняться в своей зоне? Если эти парни кого-то ударят, то нанесут этому человеку ущерб. А раньше красная линия заставляла их тормозить (чтобы не заехать за нее и не получить шайбу из своей зоны в офсайде. — Прим. И.Р.). Линдрос был бы намного лучшим игроком в сегодняшнем хоккее, это точно.
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|Оттава
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|5
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|26
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|55
|6
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|25
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|7
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|23
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|31
|41
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|П
|О
|1
|Виннипег
|51
|34
|17
|71
|2
|Даллас
|49
|31
|18
|63
|3
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|50
|29
|21
|62
|4
|Колорадо
|51
|29
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|60
|5
|Сент-Луис
|50
|23
|27
|50
|6
|Юта
|49
|21
|28
|49
|7
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|48
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|30
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|8
|Чикаго
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|15
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
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|Вегас
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|31
|19
|66
|2
|Эдмонтон
|49
|31
|18
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|3
|Лос-Анджелес
|46
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|20
|58
|4
|Калгари
|48
|24
|24
|55
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|Ванкувер
|48
|21
|27
|52
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|Сиэтл
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|Анахайм
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|27.01
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Оттава – Юта
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Виннипег – Калгари
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Чикаго – Миннесота
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Вегас – Флорида
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