Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:00

«Огромный контракт Брызгалова заставил нас обменять Бобровского на жвачку». Вторая часть интервью Бобби Кларка

Бобби Кларк рассказал об обмене Бобровского в «Коламбус»
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бывший хоккеисты «Филадельфии» Илья Брызгалов, Сергей Бобровский и Бобби Кларк
Илья Брызгалов, Сергей Бобровский и Бобби Кларк.
Фото Global Look Press, Getty Images
Новая порция откровений суперзвезды канадского хоккея.

В первой части беседы обозревателя «СЭ» с легендой канадского хоккея вы могли прочитать его детальнейший рассказ о Суперсерии-72 и печально знаменитом ударе клюшкой по ноге Валерия Харламова, сломавшем советскому нападающему лодыжку, а также о его оценке гонки Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Во второй части:

— Как Кларк стал суперзвездой с серьезной болезнью, преследовавшей его еще с детства.
— Что главный тренер «Филадельфии» перенял у Анатолия Тарасова и как общались два легендарных тренера.
— Как Кларк сдружился с Владиславом Третьяком.
— Прав ли был Константин Локтев, уведя ЦСКА со льда в матче клубной Суперсерии с «Флайерз».
— Что произошло между Кларком и его любимцем Эриком Линдросом, из-за чего дело дошло до обмена.
— Жалеет ли Кларк, что сделал капитаном сборной Канады в Нагано-98 Линдроса, а не Гретцки, и не взял туда Мессье.
— Как складывались его отношения с россиянами в «Филадельфии» 90-х и нулевых.
— Зачем «Летчики» подписали многолетний провальный контракт с Ильей Брызгаловым и обменяли молодого Сергея Бобровского.
— И, наконец, почему Кларк... не Бобби!

Бобби Кларк Валерий Харламов. «Извиняться мне не за что. Не хотел ломать Харламова — удар был обычной частью жестокой Суперсерии». Эксклюзив с Бобби Кларком

Суперзвезда с диабетом

— Вам в 12 лет диагностировали диабет. Как можно стать суперзвездой хоккея, имея такой диагноз с детского возраста? И думаете ли вы, что кто-то сможет повторить такое сейчас?

— Теперь-то игроки могут это сделать легко, потому что нынешние методики лечения диабета позволяют постоянно контролировать уровень сахара в крови. В мое время это было сложнее — мне нужно было знать о том же сахаре и связанных с ним процессах гораздо больше, чем было известно тогда. Но я смог. Почему? Потому что у меня не было выбора. Получая такой диагноз, ты принимаешь свое решение, и мое было однозначным — я хотел играть в хоккей. И сделал для этого то, что должен был сделать.

— Какова была ваша реакция и реакция ваших родителей, когда вы узнали о диабете? Кто-то говорил вам бросить хоккей, заняться чем-то другим?

— Никто. Помню, лечащий врач предположил, что переквалифицироваться во вратаря будет для меня менее напряженно, чем играть на месте центрального нападающего, но он никогда не говорил мне уйти из хоккея. А я в свою очередь никогда не думал занять место в воротах. Я был как другие дети и просто хотел гонять шайбу. Для меня это было несложное решение.

— Чем занимались ваши родители?

— Отец был шахтером. Флин-Флон вообще — горняцкий городок. У нас была обычная семья, папа с мамой много работали. После того как мы с сестрой окончили школу, она тоже пошла трудиться. Но при этом играла в хоккей на открытом льду и закрытых катках, занималась спортом. У нас все было так же, как у других детей из простых канадских семей.

— Как справлялись с диабетом во время карьеры? Как заболевание влияло на вас, сколько раз и за какое время до игры вам приходилось делать инъекции инсулина?

— В те дни инсулин кололи всего один раз в день. Сейчас это контролируется лучше, иногда принимают две или три дозы, но тогда был всего один тип инсулина. Тебе надо было принимать его утром и подстраивать под него свой рацион питания, свои упражнения.

Серьезная проблема возникла только один раз — в моем первом профессиональном тренировочном лагере, который проходил в Квебеке. Я не позавтракал — и потерял сознание. Меня отвезли в больницу и, конечно, поставили на ноги. Это стало для меня уроком, я всегда соблюдал свой режим — и инцидентов больше не возникало.

Бобби Кларк. «Меня до сих пор благодарят за травму Харламова. Ведь Америка и СССР — враги». Вспоминаем карьеру Бобби Кларка

— Чувствовали какое-то дополнительное уважение со стороны товарищей по команде, а может, и соперников, поскольку вам приходилось всю карьеру иметь дело с такой болезнью?

— Слушайте, я просто считал себя хоккеистом, у которого диабет. И что? У меня не было выбора, это не было большой проблемой, и ко мне относились — и должны были относиться — так же, как ко всем остальным хоккеистам. Многие играют с травмами колена, плеча, другими повреждениями. Мне никогда не выбивали колени или плечи, но был диабет. Это плохо, но я мог с ним играть.

— У вас была какая-то строгая диета?

— Думаю, в некотором смысле это могло мне помочь, поскольку мне приходилось быть более осторожным с тем, что я ел и пил. Я должен был это осознавать — и это позволяло мне по уровню готовности быть выше многих игроков. Это были дни, когда все пили пиво во время сезона.

— С юных лет вас считали большим талантом, но «Флайерз» взяли вас только во втором раунде. Это было как раз из-за диабета? И кто-то думал выбрать вас, кроме «Филли»?

— Слышал, что «Детройт» и «Монреаль» пытались выменять меня уже после драфта, но «Филадельфия» отказалась. Я был лучшим молодым игроком в Западной Канаде, но скауты ей тогда занимались не очень тщательно. Думаю, во второй раунд я попал только из-за диабета — не было никакой другой причины. Я был намного лучше многих игроков, которых взяли до меня. Но все сработало хорошо!

— Когда вы в 74-м году выиграли первый Кубок Стэнли, думали обо всем, что связано со здоровьем, что пришлось преодолеть ради этой победы?

— Не думаю, что мне когда-либо приходилось что-то преодолевать. Я просто хотел играть в хоккей. И находился в хорошей команде с отличными вратарем и тренером. Не я победил, а мы. Знаю, что помог, но это была победа команды, а не отдельных людей. И, когда вы побеждаете, это счастье на всех.

Бобби Кларк, Фред Шеро, Реджи Лич. 1975 год
Бобби Кларк, Фред Шеро, Реджи Лич.
Фото Global Look Press

Тренер «Филадельфии» учился у СССР. И это вылилось в два кубка

— «Филадельфии» понадобилось всего семь лет, чтобы стать первой командой времен расширения, которая выиграла кубок. Но после двух побед подряд она его больше никогда не выигрывала. Вопрос из двух частей: во-первых, за счет чего вы смогли так быстро его выиграть после появления команды и, во-вторых, почему этого больше не было достигнуто никогда?

— У нас был Фредди Шеро — один из двух тренеров в лиге, который по-настоящему тренировал. Еще одним был Скотти Боумэн. Большинство команд раньше брали бывших игроков и назначали их тренерами. Они на самом деле не тренировали, а просто меняли звенья. К тому же у нас был лучший вратарь в лиге (Берни Паран. — Прим. И.Р.), на том этапе я был одним из лучших игроков. У нас была отличная команда и лучший тренер.

Сейчас тренерская профессия совсем другая. В те дни эта работа была очень ограниченной. Боумэн и Шеро сильно отличались от остальных, а затем Эл Арбур сделал то же самое с «Нью-Йорк Айлендерс». После успехов этой тройки другие клубы начали нанимать ассистентов (Шеро был первым, кто это сделал. — Прим. И.Р.), и все стали понимать, насколько сложна тренерская профессия. Но мы с Шеро были первыми или одними из первых.

— Каковы основные вещи, которым он вас научил?

— Мы стали играть полными, постоянными звеньями. Советы стали делать это задолго до канадцев. «Филадельфия» начали функционировать по тому же принципу. У нас пятерки работали вместе, играли вместе, все знали, где должен находиться на льду каждый. Мы тренировались, тренировались и тренировались, чтобы нам было легко понимать друг друга, и это стало нормой. Впервые мы увидели это в 1972 году против сборной СССР, которая играла именно так. Они делали это иначе, но главный принцип был именно такой. Шеро учился у Советов, и это окупилось для нас.

— То есть главный тренер начал делать это уже после Суперсерии?

— Постойте... О нет, думаю, он попробовал еще в низших лигах. Когда он впервые пришел во «Флайерз» (в 1971 году. — Прим. И.Р.), то начал сразу. У него была система, и все парни ей следовали, даже если не всегда одни и те же пары защитников выходили с той или иной тройкой нападающих. Мы все знали, где должны быть нападающие или защитники, куда кто должен был идти. Это был первый раз в НХЛ, когда мы увидели такое.

— Это очень интересно, поскольку даже в Советском Союзе, до Виктора Тихонова, были только сыгранные тройки нападения и пары защиты, но разные форварды могли выходить с разными защитниками. И лишь Тихонов впервые в СССР создал пятерку Фетисов — Касатонов, Макаров — Ларионов — Крутов, всегда игравшую вместе.

— Шеро намного опередил время. Он первым привел помощников тренера. У нас было два ассистента. Все, что он делал, было намного, намного впереди остальной лиги.

— Он знал советский хоккей на расстоянии или ездил в СССР?

— Он был там! И они были приятелями с [Анатолием] Тарасовым, много выпивали вместе. Оба были большими пьяницами! Курили, пили и говорили о хоккее.

Уэйн Гретцки, Александр Овечкин и&nbsp;Скотти Боумен. «Когда Гретцки установил рекорд по голам, не думал, что его кто-то побьет». Интервью легенды Скотти Боумэна

«Флайерз» не попались в ловушку ЦСКА, и соперник ушел со льда

— А если говорить о Боумэне, в чем была его революционность как тренера?

— Я в клубах не играл за команды Скотти, а только выигрывал под его руководством Кубок Канады в 76-м. Не знаю в деталях его стиля, но точно могу сказать, что главным для него было нападение. Поэтому хоккеисты любили у него играть, а канадская игра в первую очередь ассоциировалась и продолжает ассоциироваться с атакой.

— Вы были капитаном на первом Кубке Канады. Советский Союз отправил туда экспериментальную сборную под руководством молодого Виктора Тихонова, и, в частности, Александр Якушев до сих пор зол на советских боссов, не позволивших ему, как и ряду других лидеров, сыграть на таком турнире.

— Да, Советы не были важным, да и вообще каким-либо фактором на том Кубке, и это казалось удивительным. А быть капитаном сборной на таком турнире, тем более что мы его выиграли, — особая честь для любого игрока. Капитанство где угодно — большая честь, но в сборной своей страны среди лучших игроков НХЛ — тем более.

— Завершая тему сборной: в 79-м вы выступали в Нью-Йорке на Кубке вызова из трех матчей против сборной СССР. В последнем случилась сенсация: Советский Союз разгромил вас 6:0, причем даже не с Третьяком, а с Владимиром Мышкиным в воротах.

— Мы выиграли первый матч, а потом Боумэн начал халтурить.

— То есть?

— Он убрал из состава часть игроков, которые победили в первой игре, и поставил новых. И вдруг мы оказались просто кучкой ребят, которые играют в хоккей, а Советы были командой. И они дважды победили кучку ребят, которые играли в хоккей.

— То есть это был своего рода повтор первой части Суперсерии-72, когда у вас было 35 игроков и тренеры хотели дать возможность сыграть всем?

— Да, то же самое!

— Много лет спустя, в 1997-м, «Филадельфия» с вами в роли генерального менеджера дошла до финала Кубка Стэнли, но была разгромлена «Детройтом» во главе с Боумэном и с Русской пятеркой в составе — 0-4. Был ли у вас против них хоть один шанс?

— Наши сильнейшие игроки действовали в той серии не лучшим образом. «Детройт» в любом случае был сильнее, но мы нуждались в том, чтобы Линдрос и Леклер находились на пике своей игры. Что же касается Русской пятерки, то она была лучшим звеном в лиге. Но ей помогала и ее поддерживала жесткость многих других хоккеистов «Ред Уингз», не дававших их в обиду. Это позволяло им много владеть шайбой. Этим парням не нужно было никого бить — достаточно было просто владеть шайбой, кататься и забивать, что они умели делать лучше всех.

Бывший хоккеист «Филадельфии» Бобби Кларк. 1976 год
Бобби Кларк.
Фото Global Look Press

Как «Филадельфия» стала Хулиганами с Броад-стрит

— Все знают прозвище «Филадельфии» 70-х — Broad Street Bullies, Хулиганы с Броад-стрит. Как команда получила репутацию самой жесткой и, возможно, грубой в НХЛ? Сделали ли это Шеро или владелец «Флайерз» Эд Снайдер намеренно?

— Первой габаритной командой, которая пыталась физически запугивать соперников, был «Бостон». Мы на первых порах были маленькими, и они нас довольно сильно избили. Большая команда была у «Сент-Луиса», они тоже могли нас отлупить. Так что Снайдер просто устал от этого.

Он начал выменивать и подписывать некоторых крупных игроков. И, знаете, это изменило ситуацию. Как в детстве, когда старший пацан вас все время лупит и вы ничего не можете с этим сделать, а потом вы подрастаете и начинаете бить его, и это кажется вам довольно приятным. Для нас это окупилось, поскольку команды стали «Филадельфию» бояться. Но вдобавок к этому у нас было много талантов. Все равно вы выигрываете не на жесткости, а на таланте.

— А кто первым назвал вас Хулиганами с Броад-стрит?

— Журналист из Филадельфии. Наш дворец «Спектрум» находился на Броад-стрит.

— Во время клубной Суперсерии-1975/76 главный тренер ЦСКА Константин Локтев увел команду со льда во время матча с вами — потом, правда, вернул. Но «Флайерз» оказались единственной командой в той серии, которая смогла победить армейцев — 4:1. Как вы отреагировали, когда Локтев сделал это, и были ли у него какие-то объективные основания?

— Никаких. По стандартам, по которым играли «Флайерз», это была не грубая игра. Просто Шеро знал русских. Мы оставались в середине площадки, не бегали за соперниками по всему льду. Советы хотели, чтобы мы гонялись за шайбой, для чего передавали ее назад, и мы уходили за ними, а затем они менялись местами, пасовали на свободное место, и мы застревали, а они пользовались возникшим пространством.

Мы же, зная эту ловушку, просто ждали, оставались на своих позициях, и они были этим обескуражены. Это была довольно легкая игра для нас, и не могу сказать, что та победа далась нам большими усилиями. А вот с «Канадиенс» у них была отличная игра! (матч «Монреаль» — ЦСКА в новогоднюю ночь, завершившийся 3:3, считается едва ли не лучшей встречей в истории клубного хоккея. — Прим. И.Р.).

Владислав Третьяк. Владислав Третьяк: биография легенды советского хоккея

— Вратарь того ЦСКА Владислав Третьяк рассказал, что вы с ним как раз в 76-м подружились и подарили ему шикарный перстень с национальными символиками СССР и Канады, а также наручные часы. Более того, вы пригласили его к себе домой, а затем — в магазин одежды, где подарили ему классные вещи бесплатно. Что вы помните о том визите вратаря?

— Мне очень нравился Третьяк как человек. Он был чрезвычайно дружелюбным. Не помню, как мы познакомились, но он приходил ко мне домой, я знакомил его с женой. По-моему, у меня тогда только родился сын, и у него был маленький ребенок. Но в любом случае я знал этот магазин, мы пошли туда, купили ему кое-какую одежду. И стали друзьями на расстоянии. Очевидно, что мы не могли видеться друг с другом очень часто, но он мне нравился. Хороший парень!

— Он и сейчас очень тепло о тех встречах вспоминает. Я прочитал слова, написанные в Зале хоккейной славы в Торонто, что до Суперсерии-72 никто в Канаде не знал Третьяка, но за те восемь игр он стал членом каждой канадской семьи.

— Все любят великих вратарей. И он был интересным по стилю голкипером, очень акробатичным. Из наших таким можно назвать только Тони Эспозито. Но большинство канадских вратарей тогда играли в стиле стендап. Кен Драйден стоял, не опускался на колени — но Третьяк, вероятно, изменил всю вратарскую игру. Они вместе с младшим Эспозито. Позже пришел Патрик Руа, далее — Мартин Бродер.

— Почему сейчас не стало великих канадских вратарей, таких как Руа и Бродер? А у нас их не было много лет, но в последнее десятилетие — целая россыпь: Бобровский, Василевский, Шестеркин.

— Даже не знаю. Видимо, это работает циклично. В каком-то поколении они есть, в каком-то — нет. Не знаю, почему долгое время в Канаде все классные вратари выходили из провинции Квебек. Потом вдруг выдающихся голкиперов начали регулярно «производить» финны, шведы. Теперь — Советы (так Кларк по старой привычке назвал россиян. — Прим. И.Р.). Знаю, что долгое время европейский хоккей выпускал не так много сильных вратарей, но там не наносили много бросков по воротам. Они так много пасовали шайбу еще и потому, что играли на больших площадках. Маленькие катки в Канаде провоцировали много бросков. Может, поэтому тогда была разница в нашу пользу. Но затем ситуация выровнялась.

Хоккеист Павел Дацюк в «Детройте». 2011 год
Павел Дацюк.
Фото Global Look Press

Дацюк долго был лучшим в мире. Не знаю, почему ему не дали MVP

— Какой из своих голов назовете самым важным в карьере?

— Я забил в овертайме в Бостоне в первом нашем победном финале Кубка Стэнли (в 1974 году. — Прим. И.Р.). Это была вторая встреча серии, первую мы проиграли. Поскольку кубок мы в итоге выиграли, могу назвать этот гол самым важным. В противном случае он бы ничего не значил.

— Эмоции от первого Кубка были сильнее, чем от второго год спустя? Все первое же переживается по-особому.

— Да такие же. Во вторую победу было вложено столько же усилий, столько же желания победить. Никакой разницы.

— А потом вы вышли в финал в третий раз подряд, но уступили, причем 0-4 «Монреалю» Боумэна. Почему?

— У нас получили травмы Берни Паран, основной вратарь, и Рик Маклиш (автор победного гола в первом Кубке Стэнли «Филадельфии». — Прим. И.Р.). Да и вообще «Монреаль» тогда был лучше. Это команда-династия, с того момента выигравшая четыре Кубка подряд.

— Вы выиграли и «Харт Трофи», и «Селке Трофи» — приз лучшему форварду НХЛ оборонительного плана. Не так много игроков сделали это одновременно. Из россиян — только Сергей Федоров. У Павла Дацюка, трижды выигрывавшего «Селке», не было титула MVP, хотя он на него номинировался. Как вам удалось стать таким двусторонним хоккеистом, и испытываете ли к таковым особое уважение?

— Дацюк был лучшим игроком в мире долгое время. Он должен был стать MVP, и кто знает, почему этого не произошло. Когда вы выигрываете «Селке» и «Харт», то это означает, что можете играть на одинаковом уровне как в защите, так и в нападении, и таких игроков не так много. Вернее, так: их довольно много, но немногие получают и ту и другую награду. Скажу честно, есть гораздо лучшие бомбардиры, чем я, и гораздо лучшие чекеры, чем я. Но мне удавалось делать и то и другое.

Сергей Федоров. Сергей Федоров: «Макдэвид будет зарабатывать 14-15 миллионов. Я поскромнее. Получал бы 10-11»

— Но трудно ли было этому научиться?

— Это просто игра. Дацюк тоже мог делать и то и другое. Он просто знал, как играть в хоккей. Ты не учишься этому на тренировках или на практике. Ты просто инстинктивно знаешь, как это делать.

— Вы набрали тысячное очко в матче против «Бостона» в свитере, полном крови после того, как шайба попала вам в лицо. Почему не покинули игру?

— Ну, я не так сильно пострадал. В те времена порезы были более распространены в хоккее, чем сейчас, — без шлемов, щитков и прочей современной амуниции. Так что когда вы получали порез, то не беспокоились о том, что заразите кого-то СПИДом или другими болезнями, как они все сейчас. Вы просто продолжали играть. В том эпизоде шайба скользнула по моей макушке. Да, это вызвало кровотечение, но разве это причина уйти со льда?

— Логично. Кстати, в каком возрасте вы начали носить шлем? Это ведь как раз было время, когда лига активно их внедряла.

— Я никогда не носил шлем. Ни в одном матче. Они уже были, когда я стал профессионалом, одним из тех, кто это практиковал, был Стэн Микита. Но большинство игроков, когда я начинал, этого не делали. А вот когда заканчивал — большинство уже было в шлемах. Но знаете, какое у меня было наблюдение? Правда, без каких-либо фактических доказательств. Как только все надели шлемы, игроки стали чаще охотиться за головами. Меня никогда не били головой о стекло или что-то в этом роде. По ногам — да, но не по голове. Мне кажется, в мое время игроки без шлемов и щитков в этом плане были более уважительны друг к другу.

— Читал, что вам пришлось сыграть два матча под номером 36, поскольку ваше джерси с 16-м украли. Как это произошло и почему свитер был всего один?

— Один из тренеров привел своего друга, чтобы показать раздевалку, а тот украл мою майку, ха-ха. Так что мне пришлось надеть другую. В те дни у тебя было по одному домашнему и выездному комплекту формы. Мы были на выезде, поэтому у них не было для меня запасной. Но это нельзя назвать большой проблемой, мне было все равно. Просто им пришлось потратить время, чтобы сделать новую.

— Тогда ведь на спине не было фамилий?

— Только номер, да. Не помню, когда появились фамилии. Я с ней уже играл, но точно не помню, с какого момента это произошло. Когда начинал, фамилий еще не было.

Экспонаты Зала хоккейной славы в&nbsp;Торонто&nbsp;&mdash; шлем Александра Якушева, свитер Всеволода Боброва и&nbsp;краги Ильи Ковальчука. Зал и нашей хоккейной славы! Свитер Боброва, шлем Якушева, краги Ковальчука и Овечкина — в уникальном фоторепортаже Рабинера из Торонто

— Сколько вещей из вашей карьеры сейчас в Зале хоккейной славы в Торонто?

— Понятия не имею!

— Вы были первым и до сих пор остаетесь одним из всего двух игроков в истории «Флайерз» наряду с Клодом Жиру, которые отыграли по тысяче матчей регулярного чемпионата за клуб. Что мотивировало вас продолжать после того, как вы выиграли два Кубка Стэнли, Суперсерию-72, первый Кубок Канады, причем в роли капитана, — и при этом имели серьезную болезнь?

— В эпоху, когда я играл, по каким-то причинам, как только тебе становилось за тридцать, ты считался старым игроком, и твоя карьера шла на спад.

— Думал, такое было только в СССР.

— Нет, у нас тоже. Думаю, я ушел слишком рано. Мог бы играть дольше (Кларк закончил в 34. — Прим. И.Р.). Но, полагаю, каждый игрок так говорит после того, как уходит на пенсию. Конкретно в моем случае я был одним из лучших игроков лиги, который каждый год заходил глубоко в плей-офф, играл в каждом Матче звезд, в Кубках Канады, Суперсериях... Против одних только Советов в разных вариантах — сборных, клубов — я провел 72 матча! В итоге у меня набиралось больше ста игр в год, и так было у всех лучших. Думаю, что такая нагрузка брала свое.

— Как думаете, современные игроки тратят во время матча НХЛ сопоставимое количество энергии с вашим поколением?

— Думаю, что сейчас игра намного быстрее. С другой стороны, игроки теперь намного лучше подготовлены, чем мы. Во время отпуска летом мы только отдыхали. А эти парни тренируются круглый год, у них есть детальный рацион питания, личные врачи, массажисты и тренеры по физподготовке. Сейчас другой хоккейный мир. И, думаю, он лучше.

Бывший хоккеист сборной Канады Эрик Линдрос
Эрик Линдрос.
Фото Getty Images

С Линдросом хорошо ладим. Его родители не должны были вмешиваться в жизнь взрослого человека

— Тяжело было стать генеральным менеджером «Филадельфии» сразу после окончания игровой карьеры и управлять людьми, с которыми вы только что выходили на лед?

— Этого не должно было случиться. У меня не было никакой подготовки, чтобы стать генеральным менеджером, я не был достаточно образован для этого. Если клуб хотел видеть меня на этом посту, то должен был дать мне некоторое время и подготовить в течение пары лет. Ты можешь знать хоккей изнутри, но игра в него не научит тебя управлять процессами, вести переговоры по контрактам, делать правильные обмены и т. д. Я научился, но как раз после этого меня и уволили, ха-ха.

— Трудно ли было научить людей называть вас не Бобби, а мистером Кларком?

— Вообще-то я всегда был Бобом. И когда играл, и когда стал генеральным менеджером. Никогда не использовал имя Бобби, сам всегда называл себя Бобом. И товарищи по команде в основном называли меня Бобом.

— Вот как! Откуда же взялся Бобби, почему вас знают во всем мире именно так?

— Кто-то начал так называть, а я и не возражал. Бобби так Бобби. Мне было все равно, что напишут в прессе. Но для спортсменов я всегда был Бобом.

— Вы задрафтовали Эрика Линдроса, сделали его капитаном и во «Флайерз», и в сборной Канады на Олимпиаде в Нагано. Но затем у вас возникли трудности с ним и особенно его отцом, и в конце концов вы Линдроса обменяли. Какие у вас сейчас отношения?

— Сейчас мы с Эриком хорошо ладим. А его родители не должны были вмешиваться в его жизнь вплоть до того возраста, когда это происходило. Это нормально, когда ваш сын — подросток, вы помогаете ему, направляете его. Но его родители просто вмешались в жизнь взрослого человека и, думаю, причинили ему боль. У Эрика были проблемы с сотрясением мозга, которые повлияли на его карьеру, особенно в ее конце. Но он винил в этом «Флайерз», наших врачей, что было не так.

Зачем нам делать что-то подобное? Так или иначе, я обменял его, чего он так и не понял. В тот год, когда он не играл, мы набрали сто очков. И мы никогда не скучали по нему после обмена. Говорю совершенно серьезно. А он тем временем перешел из «Рейнджерс» в «Торонто», а затем в «Даллас». Думаю, прыжки из команды в команду также повредили его карьере. Впрочем, повторяю, теперь у нас все в порядке.

Павел Дацюк, Эрик Линдрос, Александр Овечкин. «Очень плохо, что России нет на международных турнирах». Сильное заявление легенды НХЛ Эрика Линдроса

— Как вы думаете, в сегодняшнем хоккее с его правилами карьера Линдроса была бы длиннее и лучше, ведь таким ударам в голову судьи не попустительствовали бы?

— Да. А еще если бы красная линия была убрана в его время, то Линдрос был бы круче Овечкина. Видели, как Овечкин начинает разгоняться в своей зоне? Если эти парни кого-то ударят, то нанесут этому человеку ущерб. А раньше красная линия заставляла их тормозить (чтобы не заехать за нее и не получить шайбу из своей зоны в офсайде. — Прим. И.Р.). Линдрос был бы намного лучшим игроком в сегодняшнем хоккее, это точно.

— Вы жалеете, что в Нагано-98 сделали капитаном сборной не Гретцки, а Линдроса? Это было ваше решение или тренерского штаба?

— Мое и Боба Гейни (ассистента генерального менеджера, возглавлявшего тогда «Даллас». — Прим. И.Р.). Да, теперь, оглядываясь назад, думаю, что капитаном надо было сделать Гретцки. Эрик был еще слишком молод и благоговел перед Уэйном. И еще кое-какие игроки должны были попасть в команду.

— Марк Мессье?

— Да. У него был не очень хороший сезон, но сейчас понимаю, что нам не нужно было, чтобы Марк был хорош в течение месяца. А нужно, чтобы он выдал свой максимум в те две недели, в те шесть игр. И он был таким игроком, что был бы на высоте, когда это нужнее всего. Он никогда не подводил. Но мы его обделили.

— Так почему капитаном сделали Линдроса?

— Страна в целом говорила о том, что нужно передать сборную более молодой группе игроков, новому поколению. Поэтому мы и не взяли Мессье, что я позже посчитал ошибкой. И поскольку мы выбрали достаточно молодой состав, то сочли, что Эрик — лучший игрок этого поколения, чтобы быть капитаном. Вероятно, он им и являлся. Но Гретцки находился намного выше остальных игроков не по габаритам, а по хоккейному росту.

Бывший вратарь «Филадельфии» Илья Брызгалов
Илья Брызгалов.
Фото Global Look Press

Большой контракт с Брызгаловым был ошибкой, но это сделал владелец клуба

— Линдрос недавно сказал мне, что понимает, по каким причинам сборная России не играет в международных турнирах, но как фанат хоккея сожалеет об этом, поскольку хочет, чтобы в Олимпиадах, чемпионатах и Кубках мира участвовали все сильнейшие. Что думаете по этому поводу?

— Да, это верно, поскольку та же Олимпиада — это что-то огромное. Очевидно, что Советы (снова Кларк оговорился, и я это хорошо понимаю, поскольку сам недавно спустя 15 лет после переименования назвал Лигу Европы Кубком УЕФА. — Прим. И.Р.) — команда высшего уровня, как и канадцы, американцы, шведы, финны... Они должны быть на Олимпиаде. Матчи с участием всех сильнейших поднимают мировой интерес к хоккею. Кубок Канады в свое время был хорош, но его тоже больше нет.

— Доминик Гашек вообще считает, что россиянам из-за ситуации на Украине сейчас не место в НХЛ. Как относитесь к такому мнению?

— Не думаю, что это правильное утверждение. То, что происходит на международном уровне, — наказание обычных спортсменов за действия их правительства. Но ведь советские (российские. — Прим. И.Р.) игроки тоже могут быть не рады тому, что происходит. Долбаная политика!

— Вы сами жалеете, что не смогли поучаствовать в Олимпиаде, поскольку НХЛ и МОК во времена вашей игры не объединяли усилий?

— Я бы с удовольствием... Но для нас потребность сыграть за свою страну удовлетворила та же Суперсерия-72.

— Вы как генеральный менеджер имели дело со многими хоккеистами из России. Какая о них осталась память? Что-то отличало их от остальных?

— Они ничем не отличались для меня от канадцев, чехов, шведов. Ни один хоккеист, откуда бы он ни приехал, не был плохим человеком. Каждый для кого-то был хорошим другом, женился, воспитывал детей... Все люди по сути своей одинаковы!

— Дмитрий Юшкевич, Валерий Зелепукин, Дайнюс Зубрус рассказывали мне, что вы были довольно близки с игроками, не показывали им каждым своим жестом, какой вы были звездой.

— Конечно, я не тусовался с игроками, это невозможно, когда ты генеральный менеджер. Но мне нравилось общаться с ними, просто говорить о хоккее. Никогда не думал, что я — большая шишка или что-то в этом роде.

Брэндан Шэнахэн. «Мы кричали им: «Чертовы коммуняки». Самая грязная и жестокая бойня канадцев и русских в истории

— Зелепукин рассказывал, что вы были настолько просты, что он мог поспорить с вами на 20 долларов на результат матча молодежного чемпионата мира Россия — Канада.

— В один год, помню, я этот спор выиграл. Но в другой — проиграл, только не Зелепукину, а русскому вратарю. Тому самому, с которым мы подписали большой контракт на восемь или девять лет, но он досрочно ушел

— Илья Брызгалов.

— Да (в 2011 году «Филадельфия» подписала контракт с Брызгаловым на девять лет и 51,5 миллиона долларов, но после первого же сезона выкупила его. — Прим. И.Р.).

— Подписание огромного контракта с Брызгаловым было ошибкой?

— Да, это было плохо. Но этот контракт стал инициативой владельца «Флайерз». Он вмешался и отключил меня от процесса. А в результате нам спустя время пришлось обменивать Бобровского на жвачку (Сергей Бобровский, при Брызгалове севший на лавку и недовольный этим, отправился за три драфт-пика, один второго и два — четвертого раунда, в «Коламбус», где дважды выиграл «Везина Трофи». — Прим. И.Р.).

— Если бы Бобровский остался у вас, вы были бы сильнее?

— Да. Он мне нравился и был хорошим парнем. Он пахал как проклятый. Не очень хорошо успел его лично узнать, но испытываю к нему симпатию. Рад, что в «Филадельфии» он начал свою долгую карьеру в НХЛ, которая в прошлом году привела его к Кубку Стэнли.

— За кого, кстати, вы болели в последнем финале, «Флориду» или «Эдмонтон»? Как канадец, наверное, за «Ойлерз»?

— Нет, за «Флориду». Потому что я был первым генеральным менеджером этого клуба в год, когда тот дебютировал в НХЛ.

Бобби Кларк на фоне фотографии с матча «Филадельфия» — ЦСКА 1976 года
Бобби Кларк на фоне фотографии с матча «Филадельфия» — ЦСКА 1976 года.
Фото Слава Маламуд, архив «СЭ»

Мне 75, какого черта мне за что-то отвечать!

— Зелепукин еще рассказал, что, когда вы хотели его за что-то покритиковать, он переводил тему на ваш удар клюшкой по лодыжке Валерия Харламова, и это быстро вас успокаивало. Вы начинали расспрашивать, как дела у советских ветеранов Суперсерии-72.

(Улыбается, ничего не отвечает.)

— Алексей Жамнов и Владимир Малахов были в составе «Филадельфии» в 2004 году, когда только седьмой матч полуфинальной серии с «Тампой» отделил «Летчиков» от финала Кубка Стэнли. Жамнов после обмена провел у вас недолгий, но очень хороший отрезок.

— Они оба были действительно хорошими хоккеистами и отлично играли за нас. К сожалению, в той серии мы потеряли из-за травм ключевых защитников Эрика Дежардена, Кима Юнссона, да и вообще трех-четырех важных игроков, и в итоге просто выдохлись. Думаю, мы были лучшей командой в том году после того, как получили в результате обменов двух этих советских игроков. И, мне кажется, они сами были счастливы играть за эту команду. Они были великолепными мастерами.

— Молодой российский защитник «Флайерз» Дмитрий Тертышный подавал большие надежды, но во второй половине 90-х погиб летом в результате несчастного случая. Помните его?

— Конечно. Он выглядел так, будто станет одним из хороших, надежных игроков нашей команды. Не думаю, что он мог бы превратиться в одну из ее главных звезд — просто в стабильного защитника, третьего-четвертого номера в нашей обороне. Его гибель (Тертышный упал с моторной лодки и попал под ее лопасти. — Прим. И.Р.) стала большим и ужасным потрясением для всех. А для команды мы потеряли даже не одного игрока, а двоих. Еще один молодой хоккеист, нападающий, который играл в фарм-клубе и поехал на той лодке вместе с ним, был перспективным парнем, но после того случая просто ушел из хоккея.

— Вы ставите себя как генерального менеджера на ту же ступень, что и игрока, или все же ниже?

— Ну, я как менеджер не выигрывал Кубок Стэнли. Трижды был в финале, но не побеждал. Вообще, за всю карьеру, если складывать игровые и управленческие годы, мои команды были в финалах девять раз. То есть делал это в среднем каждые четыре-пять лет, что неплохо. Но, учитывая, что как игрок я дважды брал Кубок, а как менеджер — ни разу, в первой роли я был более успешен.

— Третьяк рассказывал одну личную вещь о вас: после того как ваши родственники, муж и жена, погибли в автокатастрофе, вы усыновили двух их детей, и вообще назвал вас добрым и порядочным человеком. В то же время многие хоккеисты говорили о вашей жесткости — как на площадке, так и за ее пределами. Каков все-таки настоящий Боб Кларк?

— За пределами льда я всегда старался относиться к людям порядочно. Надеюсь, я скромен и у меня нет большого эго. Никогда не чувствовал и не думал, что я лучше кого-то другого.

— Из чего состоит ваша нынешняя жизнь? Просто наслаждаетесь ею?

— Да. Летом на пару месяцев возвращаюсь в Канаду, у меня там домик. А потом — снова во Флориду, и иногда — в Филадельфию. Билл Барбер, Пол Холмгрен и я — старшие вице-президенты «Флайерз», но на нас не лежит никакой ответственности за принимаемые клубом решения. Мы можем ходить на игры когда хотим, здороваться и разговаривать с Дэнни Бриером и Китом Джонсом (генеральным менеджером и директором по спортивному персоналу. — Прим. И.Р.), по-дружески болтать с тренером. Никакого влияния на команду и то, что с ней происходит, у нас нет.

И я не хочу этого (влияния. — Прим. И.Р.). Мне нравится, что просто могу время от времени зайти в раздевалку, поздороваться с игроками, пожать парням руки и все такое. Мне этого достаточно. Теперь я на пенсии, мне 75, так что какого черта за что-то еще отвечать!..

Илья Брызгалов
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Бобби Кларк
Читайте также
Александр Зверев встречается с бывшей Тилля Линдеманна Софией Томаллой
Народный артист СССР Юрий Башмет дал совет SHAMAN
Гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск
Зиньковский выбирает себе клуб, «Спартак» вот-вот объявит о рекордной покупке. Трансферные слухи 27 января
Ветеран Варшавского восстания прокомментировал заявления Польши о Красной армии
В Германии осудили отказ Польши пригласить РФ на годовщину освобождения Освенцима
Популярное видео
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чудо-матч в Нью-Йорке: гол и ошибки Панарина, растерзанный Шестеркин и шокирующая развязка на последних секундах
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 49 33 16 71
2 Каролина 50 30 20 64
3 Нью-Джерси 51 28 23 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 49 24 25 52
6 Филадельфия 50 22 28 50
7 Айлендерс 48 21 27 49
8 Питтсбург 51 20 31 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 51 25 26 56
5 Тампа-Бэй 48 26 22 55
6 Монреаль 49 24 25 53
7 Детройт 49 23 26 51
8 Баффало 49 18 31 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 51 34 17 71
2 Даллас 49 31 18 63
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 51 29 22 60
5 Сент-Луис 50 23 27 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 50 31 19 66
2 Эдмонтон 49 31 18 65
3 Лос-Анджелес 46 26 20 58
4 Калгари 48 24 24 55
5 Ванкувер 48 21 27 52
6 Сиэтл 50 22 28 47
7 Анахайм 49 20 29 46
8 Сан-Хосе 52 14 38 34
Результаты / календарь
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
27.01 01:00
Оттава – Юта
 3 : 1
27.01 02:00
Виннипег – Калгари
 5 : 2
27.01 03:00
Чикаго – Миннесота
 2 : 4
27.01 04:00
Вегас – Флорида
 4 : 1
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости