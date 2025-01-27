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Сегодня, 15:15

Бобби Кларк рассказал, почему «Филадельфию» 1970-х называют Хулиганами с Броад-стрит

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Легендарный капитан «Филадельфии» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» объяснил, из-за чего «Флайерз» стали грубой командой с большим количеством игроков ярко выраженного силового стиля.

— Все знают прозвище «Филадельфии» 70-х — Broad Street Bullies, Хулиганы с Броад-стрит. Как команда получила репутацию самой жесткой и, возможно, грубой в НХЛ? Сделали ли это Шеро или владелец «Флайерз» Эд Снайдер намеренно?

— Первой габаритной командой, которая пыталась физически запугивать соперников, был «Бостон». Мы на первых порах были маленькими, и они нас довольно сильно избили. Большая команда была у «Сент-Луиса», они тоже могли нас отлупить. Так что Снайдер просто устал от этого.

Он начал выменивать и подписывать некоторых крупных игроков. И, знаете, это изменило ситуацию. Как в детстве, когда старший пацан вас все время лупит и вы ничего не можете с этим сделать, а потом вы подрастаете и начинаете бить его, и это кажется вам довольно приятным. Для нас это окупилось, поскольку команды стали «Филадельфию» бояться. Но вдобавок к этому у нас было много талантов. Все равно вы выигрываете не на жесткости, а на таланте.

— А кто первым назвал вас Хулиганами с Броад-стрит?

— Журналист из Филадельфии. Наш дворец «Спектрум» находился на Броад-стрит.

Илья Брызгалов, Сергей Бобровский и&nbsp;Бобби Кларк. «Огромный контракт Брызгалова заставил нас обменять Бобровского на жвачку». Вторая часть интервью Бобби Кларка
ХК Филадельфия Флайерз
Бобби Кларк
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«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
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«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 49 33 16 71
2 Каролина 50 30 20 64
3 Нью-Джерси 51 28 23 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 49 24 25 52
6 Филадельфия 50 22 28 50
7 Айлендерс 48 21 27 49
8 Питтсбург 51 20 31 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 51 25 26 56
5 Тампа-Бэй 48 26 22 55
6 Монреаль 49 24 25 53
7 Детройт 49 23 26 51
8 Баффало 49 18 31 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 51 34 17 71
2 Даллас 49 31 18 63
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 51 29 22 60
5 Сент-Луис 50 23 27 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 50 31 19 66
2 Эдмонтон 49 31 18 65
3 Лос-Анджелес 46 26 20 58
4 Калгари 48 24 24 55
5 Ванкувер 48 21 27 52
6 Сиэтл 50 22 28 47
7 Анахайм 49 20 29 46
8 Сан-Хосе 52 14 38 34
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Оттава – Юта
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27.01 02:00
Виннипег – Калгари
 5 : 2
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Чикаго – Миннесота
 2 : 4
27.01 04:00
Вегас – Флорида
 4 : 1
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