«Толпар» забросил 9 шайб в ворота «Ладьи»
В матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ «Толпар» принимал «Ладью». Хозяева одержали крупную победу со счетом 9:0.
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«Тайфун» (Уссурийск) — «Алмаз» (Череповец) — 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
Голы: Белялов — 9 (бол., Губин, Неволин), 14:56 — 0:1. Долотов — 2 (Хрунин), 15:24 — 1:1. Трапезников — 9 (Елизаров, Лапшин), 27:57 — 2:1. Рогов — 5 (Гуслистов), 30:54 — 2:2. Игнатов — 1 (Калашников, Воинков), 35:46 — 2:3. Неволин — 15 (Рогов, Кузнецов), 39:24 — 2:4. Барабаш — 5 (Овечкин), 45:10 — 3:4. Неволин — 16 (Каримов, Белялов), 59:14 — 3:5.
Вратари: Синегубкин — Рыбалкин.
Судьи: Андреев, Морозов.
20 февраля. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».
«Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — «Локо» (Ярославль) — 3:5 (1:2, 0:1, 2:2)
Голы: Ахметвалиев — 16 (Башлаев, Денисов), 4:45 — 1:0. Никулин — 12 (бол., Тютнев, Бычков), 6:56 — 1:1. Манин — 26 (Тесанов, Березкин), 10:12 — 1:2. Гутик — 10 (Тютнев, Абросимов), 35:26 — 1:3. Пичугин — 1 (бол., Кротов, Жеребкин), 45:54 — 2:3. Дяденькин — 17 (Кожевников, Миронов), 50:48 — 2:4. Манин — 27 (Березкин, Денежкин), 56:33 — 2:5. Ахметвалиев — 17 (Сталев, Чеботарев), 58:38 — 3:5.
Вратари: Колупаев — Горшков.
Судьи: Вахитов, Глазырин.
20 февраля. Южно-Сахалинск. ЛК «Арена Сити».
«Авто» (Екатеринбург) — «Сарматы» (Оренбург) — 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)
Голы: Бархаткин — 19 (Ипатов, Пивунов), 3:25 — 0:1. Бархаткин — 20 (мен., Ипатов), 7:57 — 0:2. Уколов — 15 (Назаров, Кожевников), 22:40 — 0:3. Лоза — 16 (Журавлев, Захаров), 47:01 — 1:3. Ипатов — 16 (Бархаткин, Пивунов), 49:52 — 1:4. Русаков — 8 (Махрин), 54:18 — 1:5. Журавлев — 6 (Зайцев, Лоза), 57:20 — 2:5.
Вратари: Романов (Сартаков, 24:08) — Бородкин.
Судьи: Журавлев, Зосимов.
20 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец».
«Толпар» (Уфа) — «Ладья» (Тольятти) — 9:0 (2:0, 4:0, 3:0)
Голы: Амиров — 6 (Сучков, Голощапов), 11:51 — 1:0. Аймурзин — 23 (Валеев), 13:43 — 2:0. Амиров — 7 (Сучков, Голощапов), 27:35 — 3:0. Валеев — 9 (Аймурзин), 29:13 — 4:0. Сучков — 22 (Семенов), 34:37 — 5:0. Пермяков — 1 (Олейников, Горюхин), 38:04 — 6:0. Кузнецов — 18 (бол., Баканин, Елизаров), 44:20 — 7:0. Амиров — 8 (Сучков), 56:02 — 8:0. Баканин — 12 (Сафин-Трегубов, Кузнецов), 57:50 — 9:0.
Нереализованный буллит: Доба (Ладья), 50:45 (Вратарь).
Вратари: Кулешов — Забродин (Кулаков, 34:37, 59:53).
Судьи: Анкудинов, Шевчук.
20 февраля. Уфа. Городской дворец спорта.
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «МХК Динамо» (Москва) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Голы: Брызгалов — 11 (мен., Зайцев), 23:32 — 0:1. Злодеев — 11 (бол., Смирнов, Косолапов), 34:03 — 0:2. Кровяков — 17 (бол., Шеховцов, Хуснутдинов), 37:14 — 1:2. Злодеев — 12 (Тринеев), 46:51 — 1:3.
Вратари: Д. Николаев (59:11) — Жеренко.
Судьи: Кондратьев, Пронских.
20 февраля. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».
«Крылья Советов» (Москва) — «МХК Спартак» (Москва) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Одиноков — 7 (Корягин, Ащеулов), 22:34 — 1:0. Маклозян — 9 (Тагиров), 36:15 — 1:1. Погонченков — 12 (Миргород), 52:47 — 2:1.
Вратари: Кадочников — Куликов (59:16 — 59:57).
Судьи: Шувалов, Якас.
20 февраля. Москва. УДС «Крылья Советов».