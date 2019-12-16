«Толпар» с крупным счетом победил «Кузнецких медведей»

В матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ «Кузнецкие медведи» принимали «Толпар». Гости победили с крупным счетом — 7:2.

Хоккей

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Тайфун» (Уссурийск) — «МХК Атлант» (Мытищи) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Старков — 5 (Усманов, Силантьев), 47:06 — 0:1.

Вратари: Синегубкин (59:05) — Задорожный.

Судьи: Красотин, Меньших.

16 декабря. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».

«Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — «Красная Армия» (Москва) — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Кузьминов — 8 (Корбит, Долгопятов), 5:42 — 0:1. Ахметвалиев — 9 (бол., Чеботарев, Башлаев), 9:32 — 1:1. Солопанов — 3 (Голощапов), 49:01 — 1:2. Пугачев — 13 (Голощапов, Сулев), 59:59 — 1:3.

Вратари: Кузьменко — Киселев.

Судьи: Абросимов, Фатихов.

16 декабря. Южно-Сахалинск. ЛК «Арена Сити».

«Амурские тигры» (Хабаровск) — «Русские витязи» (Чехов) — 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Голы: Гончаров — 9 (Бардаков, Дм. Зайцев), 13:21 — 0:1. Кондырев — 13 (бол., Савин), 25:38 — 0:2. Гончаров — 10 (Дм. Зайцев), 27:57 — 0:3. Бардаков — 10 (бол., Гончаров, Сараев), 39:05 — 0:4. Зинченко — 12 (Крыль), 41:45 — 0:5. Зинченко — 13 (Смирнов), 44:38 — 0:6.

Вратари: Федоров (Черкашин, 27:57) — Чечелев.

Судьи: Анкудинов, Косарезов.

16 декабря. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Белые медведи» (Челябинск) — 2:6 (0:2, 1:2, 1:2)

Голы: Фильчаков — 3 (Степанов, Чупин), 13:54 — 0:1. Яковлев — 7 (бол., Лукин, Степанов), 19:08 — 0:2. Волосенков — 12 (бол., Ершов, Петросян), 21:52 — 1:2. Абрамов — 4 (Жиляков, Степанов), 28:53 — 1:3. Зиновьев — 12 (Абрамов), 39:47 — 1:4. Шварев — 9 (бол., Степанов), 44:41 — 1:5. Яковлев — 8 (Фильчаков), 54:58 — 1:6. Софьин — 5 (Шапорев, Петросян), 57:14 — 2:6.

Вратари: Мейдер — Горбунов.Судьи: Жаирбаев, Шерер.

16 декабря. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.

«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Толпар» (Уфа) — 2:7 (1:1, 1:5, 0:1)

Голы: В. Шаповаленко — 7 (бол., Аймурзин, Олейников), 16:37 — 0:1. Кожедуб — 3 (бол., Маскаев, Рудаков), 18:18 — 1:1. Валеев — 5 (Скоропад, Голощапов), 21:57 — 1:2. Козлов — 7 (В. Шаповаленко, Варлов), 23:54 — 1:3. С. Шаповаленко — 9 (Козлов, Баканин), 26:27 — 1:4. Литвинов — 3 (Рассохин), 30:59 — 2:4. Сучков — 10 (Елизаров), 32:41 — 2:5. Аймурзин — 13 (Сучков, С. Шаповаленко), 36:34 — 2:6. Козлов — 8 (Пономаренко, Горюхин), 54:26 — 2:7.

Вратари: Кузьмин (Кузнецов, 23:54) — Брагинский.

Судьи: Андреев, Хуторов.

16 декабря. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.

«Ирбис» (Казань) — «Реактор» (Нижнекамск) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Мустафин — 6 (Торопов), 35:13 — 0:1. Паранин — 20 (Чивилев, Шамбазов), 51:25 — 0:2.

Вратари: Мосин (59:17) — Озолин.

Судьи: Глазырин, Хажиев.

16 декабря. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

«Чайка» (Нижний Новгород) — «Спутник» (Альметьевск) — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Голы: Назмутдинов — 5 (Ахметзянов), 4:53 — 0:1. Мутовин — 5 (Панчук), 30:11 — 1:1. Цыбин — 4 (Морозов), 40:51 — 2:1. Шавин — 9 (Цыбин, Роганов), 41:32 — 3:1. Давыдов — 6 (мен., п.в., Платонов), 56:18 — 4:1. Назмутдинов — 6 (бол., Кабиров, Шестопалов), 57:20 — 4:2.

Вратари: Меньшатов — Насыров (56:12 — 56:18, 57:43 — 59:44).

Судьи: Вахитов, Черенков.

16 декабря. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.

«МХК Динамо» (Москва) — «СКА-Варяги» (Ленинградская область) — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Голы: Бицадзе — 7 (Баринов), 8:34 — 1:0. Дишковский — 6 (Танков), 20:55 — 1:1. Брызгалов — 10 (Тринеев, Кисаков), 29:53 — 2:1. Косолапов — 7 (Кацевич, Никоноров), 34:50 — 3:1. Ирицян — 2 (Сумин), 39:42 — 4:1. Тринеев — 5 (Большаков, Кисаков), 59:12 — 5:1.

Вратари: Жеренко — Давыдюк.

Судьи: Майтак, Пронских.

16 декабря. Тверь. СК «Юбилейный».

«Крылья Советов» (Москва) — «Капитан» (Ступино) — 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

Голы: Одиноков — 3 (Можаев, Зубчинский), 12:45 — 1:0. Зубчинский — 11 (Миргород), 17:23 — 2:0. Порошин — 8 (бол., Гуськов, Билялов), 19:45 — 3:0. Порошин — 9 (бол., Погонченков, Билялов), 26:21 — 4:0. Мельниченко — 7 (Дорофеев, Кечкин), 27:07 — 4:1. Билялов — 12 (Иванов, Погонченков), 40:12 — 5:1. Горев — 1 (Гуськов, Билялов), 44:54 — 6:1. Казаков — 13 (Крощинский), 53:40 — 6:2.

Вратари: Попов (Кадочников, 50:00) — Скляр.

Судьи: Арзамазов, Якас.

16 декабря. Москва. УДС «Крылья Советов».