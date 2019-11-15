«Снежные барсы» забросили 8 шайб «Реактору»
В рамках регулярного чемпионата Париматч — МХЛ «Снежные барсы» принимали «Реактор». Встречи закончилась крупной победой хозяев со счето 8:3.
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«Амурские тигры» (Хабаровск) — «МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
Голы: Раденко — 2 (Гопиенко), 18:27 — 1:0. Ушаков — 2 (бол., Анисимов, Яковлев), 27:53 — 1:1. Рашевский — 6 (Базнаев), 34:46 — 1:2. Большаков — 6 (Анисимов, Коханин), 34:55 — 1:3.
Вратари: Федоров — Чуфаров.
Судьи: Фатихов, Хуторов.
15 ноября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».
«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Спутник» (Альметьевск) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Комаровский — 3 (Лагунов, Петросян), 32:45 — 1:0. Мельников — 3 (Ионов), 34:05 — 1:1. Шапорев — 19 (Петросян, Волосенков), 34:28 — 2:1. Шапорев — 20 (Петросян, Комаровский), 40:29 — 3:1.
Вратари: Мейдер — Насыров.
Судьи: Косарезов, Шмаков.
15 ноября. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.
«Снежные барсы» (Нур-Султан) — «Реактор» (Нижнекамск) — 8:3 (2:1, 4:1, 2:1)
Голы: Сайко — 10 (Филиппенко), 3:12 — 1:0. Шамбазов — 7 (бол., Михайлов, Чивилев), 5:17 — 1:1. Гатиятов — 2 (Бутенко), 7:44 — 2:1. Гусейнов — 6 (бол., Гатиятов), 22:59 — 3:1. Бутенко — 2 (О. Бойко, Гатиятов), 26:34 — 4:1. Александров — 6 (Пряхин), 27:53 — 5:1. О. Бойко — 7 (бол., Гусейнов, Гатиятов), 32:27 — 6:1. Полькин — 5 (бол., Чивилев), 35:47 — 6:2. Харисов — 1 (Михайлов, Буцаев), 51:01 — 6:3. Гатиятов — 3 (Гусейнов, Королев), 55:33 — 7:3. Гатиятов — 4 (бол., Гусейнов), 57:53 — 8:3.
Вратари: Калмыков — Озолин (Евпак, 27:53).
Судьи: Бакин, Глазырин.
15 ноября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».
«Локо» (Ярославль) — «МХК Динамо» (Москва) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Бычков — 4 (Волков, Манин), 13:29 — 1:0. Николаев — 12 (Лукичев, Манин), 33:31 — 2:0. Манин — 14 (п.в., Минаев, Тесанов), 59:55 — 3:0.
Вратари: Горшков — Жеренко (59:38 — 59:55).
Судьи: Майтак, Меньших.
15 ноября. Ярославль. МФСК «Локомотив».
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Алмаз» (Череповец) — 7:1 (3:0, 3:1, 1:0)
Голы: Иванов — 7, 13:19 — 1:0. Жук — 10 (Козлов, Алтыбармакян), 14:55 — 2:0. Хуснутдинов — 7 (Кирсанов, Рычков), 15:08 — 3:0. Шеховцов — 2 (Поляков, Цыплаков), 24:25 — 4:0. Бринкман — 1 (бол., Цыплаков, Алтыбармакян), 28:51 — 5:0. Гордин — 13 (бол., Семыкин, Иванов), 31:13 — 6:0. Федоров — 14 (бол., Капустин, Чижиков), 32:53 — 6:1. Цыплаков — 11 (Алтыбармакян), 56:51 — 7:1.
Вратари: Д. Николаев (Ромашкин, 49:49) — Шостак (Рыбалкин, 15:08).
Судьи: Анашин, Пронских.
15 ноября. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».
«Крылья Советов» (Москва) — «СКА-Варяги» (Ленинградская область) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Голы: Сапельников — 2 (Кузьмин), 2:28 — 0:1. Горбушин — 1 (Танков), 24:44 — 0:2. Зудилов — 5 (Порошин, Шумилов), 34:28 — 1:2. Билялов — 8 (Порошин, Лебедкин), 38:27 — 2:2. Дишковский — 4 (Иванцов, Сычев), 44:33 — 2:3. Кузьмин — 3 (Хремкин), 58:29 — 2:4.
Вратари: Попов (Кадочников, 24:44, 58:09 — 58:29) — Обыскалов.
Судьи: Комаров, Красотин.
15 ноября. Москва. УДС «Крылья Советов».
«ХК Рига» (Рига) — «МХК Атлант» (Мытищи) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Минтаутишкис — 1 (Рокис, Прижевойтс), 4:34 — 1:0. Лигис — 5 (Федоров), 23:31 — 2:0. Прижевойтс — 6 (Минтаутишкис), 59:04 — 3:0.
Вратари: Бруверис — Клоберданец.
Судьи: Ведерников, Якас.
15 ноября. Пиньки. Инбокс-Холл.