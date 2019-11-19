«СКА-1946» уступил «Локо», «Алтай» переиграл «Реактор»

В матче регулярного чемпионата Париматч — МХЛ лидер сезона «СКА-1946» уступил «Локо» со счетом 2:3.

Еще в одном матче «Алтай» и «Реактор» на двоих забросили 12 шайб. Команда из Усть-Каменогорска победила со счетом 7:5.

Хоккей

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Амурские тигры» (Хабаровск) — «СКА-Варяги» (Ленинградская область) — 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)

Голы: Сапельников — 3 (бол., Хремкин, Кузьмин), 4:47 — 0:1. Бабушкин — 8 (Линник), 6:46 — 1:1. Иванов — 1 (Рашидуллин), 9:21 — 2:1. Бабушкин — 9 (бол., Кожухов, Линник), 17:34 — 3:1. Бабушкин — 10 (Гопиенко, Линник), 31:54 — 4:1. Кузьмин — 4, 59:47 — 4:2.

Вратари: Евграфов — Обыскалов (В. Бринкман, 20:00).

Судьи: Майтак, Хартин.

19 ноября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Никишанин — 13 (Коньков, Ромаев), 0:21 — 1:0. Руденко — 7 (Ежов, Галеев), 12:25 — 1:1. Овчинников — 8 (Ефремов, Потапов), 36:10 — 2:1. Ромаев — 10 (бол., Ефремов), 39:26 — 3:1. Аксененко — 4 (Юров), 44:37 — 4:1. Чусовитин — 3, 44:46 — 4:2. Овчинников — 9 (Потапов, Никишанин), 54:44 — 5:2.

Вратари: Щербаков — Кузмаул (Ступин, 44:37).

Судьи: Фатихов, Хажиев.

19 ноября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Реактор» (Нижнекамск) — 7:5 (3:1, 3:1, 1:3)

Голы: Шапорев — 22 (бол.), 4:05 — 1:0. Паранин — 13 (бол., Чивилев, Мотыгуллин), 6:06 — 1:1. Бондаренко — 1, 12:32 — 2:1. Волосенков — 11 (Петросян, Софьин), 14:19 — 3:1. Паранин — 14 (бол., Полькин), 21:19 — 3:2. Шапорев — 23 (Петросян, Волосенков), 22:47 — 4:2. Подшивалов — 4, 35:13 — 5:2. Подшивалов — 5 (Лагунов), 39:15 — 6:2. Шамбазов — 8 (бол., Михайлов, Валеев), 53:20 — 6:3. Чивилев — 9 (бол., Паранин, Валеев), 54:13 — 6:4. Барсуков — 4 (Паранин), 58:32 — 6:5. Петросян — 22 (п.в.), 59:37 — 7:5.

Вратари: Нурек — Озолин (58:19 — 58:32, 58:44 — 59:37).

Судьи: Арзамазов, Шевчук.

19 ноября. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Локо» (Ярославль) — 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)

Голы: Поляков — 3 (Гордин), 10:26 — 1:0. Гутик — 6 (Тесанов, Манин), 21:02 —1:1. Лукичев — 4 (Денежкин), 24:38 — 1:2. Ахунов — 2 (Тютнев, Николаев), 27:54 — 1:3. Алтыбармакян — 6 (Галушкин), 45:43 — 2:3.

Вратари: Д. Николаев (59:11) — Окоряк.

Судьи: Ведерников, Глазырин.

19 ноября. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».

«Крылья Советов» (Москва) — «МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:1 (0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Рашевский — 7 (Параничев, Кузнецов), 23:48 — 0:1. Порошин — 5 (бол., Билялов, Погонченков), 57:35 — 1:1.

Вратари: Попов — Чуфаров.

Судьи: Меньших, Самарин.

19 ноября. Москва. УДС «Крылья Советов».

«ХК Рига» (Рига) — «Красная Армия» (Москва) — 4:5 ОТ (1:2, 3:2, 0:0, 0:1)

Голы: Туманов — 2 (Федоров, Галимов), 4:42 — 1:0. Сулев — 2 (Климов, Мингачев), 5:13 — 1:1. Черный — 3 (Олейник), 8:57 — 1:2. Ошениекс — 4 (Пика), 25:57 — 2:2. Корбит — 4, 32:58 — 2:3. Трасташенков — 4 (Брикманис, Шваненбергс), 33:13 — 3:3. Сулев — 3 (Солопанов, Калиниченко), 33:40 — 3:4. Шваненбергс — 17 (Рокис), 35:01 — 4:4. Аноп — 6, 62:46 — 4:5.

Вратари: Бруверис — Скотников.

Судьи: Бакин, Шувалов.

19 ноября. Пиньки. Инбокс-Холл.