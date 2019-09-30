«МХК Динамо» разгромило «Русских витязей» в матче МХЛ
Прошел игровой день регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги. «МХК Динамо» разгромило «Русских витязей» со счетом 6:1.
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«Толпар» (Уфа) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: С. Шаповаленко — 3 (Аймурзин), 8:04 — 1:0. Кривченков — 4 (Давыдов, Борисюк), 31:57 — 1:1.
Победный буллит: Дубакин.
Вратари: Брагинский — Щербаков (Нефедов, 62:28, Щербаков, 63:20).
Судьи: Гайнуллин, Мелихов.
30 сентября. Уфа. Городской дворец спорта.
«Авто» (Екатеринбург) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: Суслов — 4 (Колесников, Валитов), 13:45 — 1:0. Чуфаров — 1 (Бондарь, Широкалов), 18:17 — 2:0. Бухаров — 5 (Колесников, Валитов), 49:04 — 3:0. Колесников — 2 (бол., Бухаров, Валитов), 54:45 — 4:0.
Вратари: Сартаков — Банников.
Судьи: Бакин, Комаров.
30 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец».
«МХК Спартак» (Москва) — «МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — 3:2 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Анисимов — 2 (Параничев, Коханин), 3:32 — 0:1. Яковлев — 3 (мен.), 19:56 — 0:2. Соболев — 1 (Маклозян, Гиголаев), 36:40 — 1:2. Кравченко — 2 (Оськин), 58:23 — 2:2.
Победный буллит: Новрузов.
Вратари: Куликов — Ершов.
Судьи: Литвинов, Пронских.
30 сентября. Москва. МСК ЦСКА Арена (малая арена).
«Локо» (Ярославль) — «Красная Армия» (Москва) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Смирнов — 4 (бол., Дарьин, Манин), 19:08 — 1:0. Бережонов — 1 (Никулин), 22:37 — 2:0. Долгопятов — 5 (Филин), 37:14 — 2:1.
Вратари: Гуськов — Скотников (59:03 — 59:17, 59:25).
Судьи: Кондратьев, Коршак.
30 сентября. Ярославль. МФСК «Локомотив».
«Алмаз» (Череповец) — «МХК Атлант» (Мытищи) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Казаков — 2 (Федоров, Капустин), 2:14 — 1:0. Богатов — 1 (Белялов, Гуслистов), 32:02 — 2:0.
Вратари: Виноградов — Клоберданец.
Судьи: Майтак, Хартин.
30 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
«ХК Рига» (Рига) — «Тайфун» (Уссурийск) — 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)
Голы: Забусов — 2 (Туманов, Федоров), 0:33 — 1:0. Поносов — 4 (Сычушкин, Овечкин), 6:36 — 1:1. Лигис — 3 (Бергманис), 15:08 — 2:1. Дробин — 4, 17:32 — 2:2. Донцов — 4 (Лапшин), 22:29 — 2:3. Шваненбергс — 9 (Синегубов, Буцениекс), 36:54 — 3:3. Терещенко — 1 (бол., Елизаров, Шушков), 42:26 — 3:4.
Вратари: Ворис (59:06 — 59:47) — Гамов.
Судьи: Андрианов, Светилов.
30 сентября. Пиньки. Инбокс-Холл.
«ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 2:10 (0:3, 1:3, 1:4)
Голы: Глухарев — 2 (Чеботарев, Ахметвалиев), 5:49 — 0:1. Баранов — 2 (бол., Баснев), 9:23 — 0:2. Русаков — 1 (Москалев, Глухарев), 15:11 — 0:3. Русаков — 2 (Глухарев), 23:09 — 0:4. Жеребкин — 1 (Ли Яньцин, Юнтунен), 24:22 — 1:4. Москалев — 2 (мен., Агеев), 31:16 — 1:5. Бозунов — 3 (Баснев), 32:42 — 1:6. Бедняков — 1, 49:46 — 1:7. Самсыкин — 2 (Башлаев), 52:46 — 1:8. Ахметвалиев — 4 (буллит), 54:27 — 1:9. Кнауб — 4 (бол., Бедняков), 55:44 — 1:10. Юй Цзилун — 3 (Жеребкин), 56:39 — 2:10.
Вратари: Раяла (Цяо Кевин, 15:11) — Колупаев (Кузьменко, 40:00).
Судьи: Морозов, Саутин.
30 сентября. Дмитров. СК «Дмитров».
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Капитан» (Ступино) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Морозов — 1 (бол., Жук, Гордин), 22:51 — 1:0.
Вратари: Д. Николаев — Плешков.
Судьи: Ведерников, Зосимов.
30 сентября. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».
«МХК Динамо» (Москва) — «Русские витязи» (Чехов) — 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)
Голы: Бардаков — 4 (Зубов, Дм. Зайцев), 4:20 — 0:1. Гофман — 1 (Никоноров), 19:04 — 1:1. Злодеев — 3 (Дидковский), 21:14 — 2:1. Бицадзе — 3 (Брызгалов, Кацевич), 23:33 — 3:1. Ромко — 2 (Брызгалов, Кацевич), 43:33 — 4:1. Брызгалов — 2 (Бицадзе), 49:14 — 5:1. Никоноров — 2 (Иванов, Мошкин), 51:06 — 6:1.
Вратари: Куликов — Чечелев (Шабулин, 49:14).
Судьи: Барулин, Якас.
30 сентября. Тверь. СК «Юбилейный».