В матче регулярного чемпионата Париматч — МХЛ «Мамонты Югры» забросили восемь шайб в ворота «Снежных барсов». Встреча закончилась со счетом 8:1 в пользу команды их Ханты-Мансиска.

Хоккей

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Снежные барсы» (Нур-Султан) — 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)

Голы: Ширгазиев — 6 (Воронин), 5:40 — 1:0. Руденко — 5 (бол., Тимошенко), 13:07 — 2:0. Неганов — 4 (Воронин, Ширгазиев), 21:42 — 3:0. Гусейнов — 5 (Катасонов), 25:39 — 3:1. Воронин — 1 (мен., Ширгазиев), 30:06 — 4:1. Ваулин — 1 (Сенотов), 35:15 — 5:1. Сенотов — 3 (Попов), 46:25 — 6:1. Воробьев — 2, 47:27 — 7:1. Ширгазиев — 7 (Неганов, Савчик), 50:02 — 8:1.

Вратари: Кузмаул (Ступин, 47:27) — Павленко (Калмыков, 35:15).

Судьи: Коршак, Литвинов.

4 ноября. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.

«Ладья» (Тольятти) — «Авто» (Екатеринбург) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Стешенко — 8 (Садретдинов), 9:11 — 1:0. Лотов — 3 (бол., Стешенко), 17:08 — 2:0. Овчинников — 2 (мен.), 32:43 — 2:1. Семеновский — 5 (п.в.), 59:58 — 3:1.

Вратари: Кулаков — Сартаков (59:27 — 59:58).

Судьи: Гайнуллин, Журавлев.

4 ноября. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».

«Реактор» (Нижнекамск) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Шафигуллин — 6 (Паранин, Полькин), 3:34 — 1:0. Маркин — 1 (Корешков, Пензин), 30:07 — 1:1. Шафигуллин — 7 (Полькин), 40:53 — 2:1. Господынько — 7 (Сахаров, Гусев), 55:18 — 2:2. Шафигуллин — 8 (Мотыгуллин), 64:43 — 3:2.

Вратари: Озолин — Шашков.

Судьи: Гайсин, Кондратьев.

4 ноября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».

«Чайка» (Нижний Новгород) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

Голы: Синицын — 1 (бол., Морозов, Петров), 16:02 — 1:0. Овчинников — 7 (Папст, Никишанин), 21:43 — 1:1. Верхорубов — 7 (Дубакин, Ромаев), 36:22 — 1:2. Давыдов — 4 (Пастухов), 37:39 — 1:3.

Вратари: Громовик — Нефедов.

Судьи: Хажиев, Черенков.

4 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

«Ирбис» (Казань) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Вернигор — 1 (Мурашов, Литвинов), 24:20 — 0:1. Мухин — 6 (бол.), 49:18 — 1:1. Мухин — 7 (бол., Сафонов), 59:50 — 2:1.

Вратари: Ахтямов — Кузнецов.

Судьи: Лерке, Смирнов.

4 ноября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

«Спутник» (Альметьевск) — «Белые медведи» (Челябинск) — 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Голы: Шарипов — 4 (Мулюков, Шестопалов), 6:59 — 1:0. Коротков — 3 (Закиров), 10:11 — 2:0. Назмутдинов — 3 (Галимов), 33:32 — 3:0. Аввакумов — 1 (Шестопалов, Шарипов), 39:57 — 4:0. Назмутдинов — 4 (Мулюков), 48:58 — 5:0. Колесников — 6, 55:02 — 6:0.

Вратари: Насыров — Селиверстов (Соломатин, 33:32).

Судьи: Арзамазов, Каменщиков.

4 ноября. Альметьевск. ДС «Юбилейный».

«Сарматы» (Оренбург) — «Толпар» (Уфа) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Бархаткин — 4 (Тимашев), 30:42 — 1:0. Бархаткин — 5 (бол., Тимашев), 46:30 — 2:0.

Вратари: Бородкин — Брагинский (57:28).

Судьи: Анисимов, Глазырин.

4 ноября. Оренбург. ЛД «Звездный».