В рамках регулярного чемпионата Париматч МХЛ «Мамонты Югры» переиграли «Кузнецких медведей». Команда из Ханты-Мансийска одержала победу со счетом 6:2.

Хоккей

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 6:2 (0:1, 5:1, 1:0)

Голы: Маскаев — 6 (Макаревич, Селиванов), 9:09 — 0:1. Морозов — 8 (Юдин), 21:43 — 0:2. Ваулин — 4, 23:18 — 1:2. Воробьев — 11 (Сенотов), 25:28 — 2:2. Насыров — 2 (Руденко), 26:03 — 3:2. Ежов — 24 (бол., Ваулин, Попов), 26:25 — 4:2. Руденко — 16 (Вторушин), 31:19 — 5:2. Дрягилев — 5 (бол., Тимошенко, Попов), 41:01 — 6:2.

Вратари: Кузмаул — Кузнецов (Кузьмин, 26:25, Кузнецов, 41:01).

Судьи: Гайсин, Степанищев.

3 марта. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.

«Красная Армия» (Москва) — «ХК Рига» (Рига) — 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Мингачев — 17 (Хулапов), 5:08 — 1:0. Сулев — 7 (Брютов), 8:22 — 2:0. Синегубов — 16 (Галимов), 16:51 — 2:1. Буцениекс — 12 (мен., Бруверис, Гринбергс), 24:45 — 2:2. Минтаутишкис — 7 (Туманов, Прижевойтс), 42:18 — 2:3. Долгопятов — 23 (Аноп), 56:03 — 3:3. Бергманис — 8 (Забусов), 62:35 — 3:4.

Вратари: Киселев — Бруверис.

Судьи: Анашин, Кеслер.

3 марта. Москва. ЛДС ЦСКА.

«Локо» (Ярославль) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Градович — 14 (бол., Рычков, Баринов), 10:58 — 0:1. А. Бринкман — 7 (Манин), 15:50 — 0:2. А. Бринкман — 8 (Дедов, Рычков), 38:54 — 0:3. Березкин — 24 (Денежкин), 44:56 — 1:3. Иванов — 16 (бол., Цыплаков, Гордин), 53:44 — 1:4.

Вратари: Окоряк — Д. Николаев.

Судьи: Величко, Колонутов.

3 марта. Ярославль. МФСК «Локомотив».

«Алмаз» (Череповец) — «МХК Динамо» (Москва) — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голы: Федоров — 23 (Лапин, Крутов), 6:09 — 1:0. Чижиков — 25 (Неволин), 17:02 — 2:0. Луховской — 26 (бол., Чижиков), 21:07 — 3:0. Хабаров — 1 (Чижиков, Неволин), 29:20 — 4:0. Кузнецов — 9 (Гуслистов, Егоров), 50:06 — 5:0.

Вратари: Шостак — Жеренко (Куликов, 29:20).

Судьи: Барулин, Потапов.

3 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

«МХК Атлант» (Мытищи) — «ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)

Голы: Ковалев — 4, 38:16 — 0:1. Носов — 7, 41:23 — 1:1. Носов — 8 (Коковин), 41:31 — 2:1. Усманов — 12 (Шушин, Старков), 44:24 — 3:1. Е. Буяльский — 3 (Корбит, Малмыгин), 58:59 — 3:2.

Вратари: Задорожный — Зиновенко (59:13 — 59:41, 59:46).

Судьи: Морозов, Назаров.

3 марта. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».