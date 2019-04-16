"Локо" проиграл "Авто" в третьем матче финала МХЛ

"Локо" с минимальным счетом уступил "Авто" в третьем матче финальной серии МХЛ (0:1). Единственную шайбу забросил Александр Дербенев.

Счет в серии составляет 2-1 в пользу "Локо" следующий матч пройдет 17 апреля в Ярославле.

Хоккей

МХЛ

Финал

Третий матч

"Локо" (Ярославль) - "Авто" (Екатеринбург) - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Дербенев - 3 (бол., Воронков, Переляев), 27:19 - 0:1.

Вратари: Окоряк (59:16 - 59:19, 59:31) - Галкин.

Судьи: Макашов, Сюрдяев.

16 апреля. Ярославль. "Арена-2000".

Счет в серии: 2-1 (4:2, 3:2, 0:1).

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