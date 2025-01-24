Голкипер «Красной Армии» оценил лакросс-гол Панина из «Динамо»

Вратарь «Красной Армии» Петр Андреянов прокомментировал лакросс-гол нападающего «Динамо» Ильи Панина в матче МХЛ.

23 января «Динамо» обыграло «Красную Армию» в матче МХЛ — 4:3 Б. Панин сравнял счет лакросс-голом в третьем периоде.

«Гол как гол. Красивое исполнение, забил, молодец. Ничего страшного. Не вижу ничего сверхъестественного, чего-то такого. Обычный прием, который уже пробуют постоянно, забивают. Это уже становится как привычка», — цитирует Андреянова Legalbet.