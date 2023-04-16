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Сегодня, 14:31

Форвард «Омских Ястребов» Хворов: «Нужно просто гнуть свою линию, поэтому мы и победили»

Алина Савинова
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Форвард «Омских Ястребов» Николай Хворов прокомментировал победу своей команды над «Чайкой» во втором матче финальной серии плей-офф МХЛ (6:2).

«Вчера мы вышли чуть-чуть неготовыми. У нас много молодых ребят, поэтому присутствовало переживание. Сегодня тренер поговорил с нами и сказал, что ничего такого в том, что мы проиграли в первом матче, нет. Нужно просто играть и гнуть свою линию. Поэтому и получился такой результат — мы победили. В моменте с моим первым голом я бросил и поймал вратаря соперника на ошибке. Вообще, я никогда раньше не забрасывал по две шайбы в матче МХЛ, но сегодня так получилось. После матча сказали друг другу добрые слова. Похвалили и двинулись дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Хворова.

На данный момент счет в серии — 1-1. Третий матч состоится 19 апреля в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-hvorov-nuzhno-prosto-gnut-svoyu-liniyu-poe-tomu-yastreby-i-pobedili/
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