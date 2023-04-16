Форвард «Омских Ястребов» Хворов: «Нужно просто гнуть свою линию, поэтому мы и победили»

Форвард «Омских Ястребов» Николай Хворов прокомментировал победу своей команды над «Чайкой» во втором матче финальной серии плей-офф МХЛ (6:2).

«Вчера мы вышли чуть-чуть неготовыми. У нас много молодых ребят, поэтому присутствовало переживание. Сегодня тренер поговорил с нами и сказал, что ничего такого в том, что мы проиграли в первом матче, нет. Нужно просто играть и гнуть свою линию. Поэтому и получился такой результат — мы победили. В моменте с моим первым голом я бросил и поймал вратаря соперника на ошибке. Вообще, я никогда раньше не забрасывал по две шайбы в матче МХЛ, но сегодня так получилось. После матча сказали друг другу добрые слова. Похвалили и двинулись дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Хворова.

На данный момент счет в серии — 1-1. Третий матч состоится 19 апреля в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.00 по московскому времени.