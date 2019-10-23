«Авто» обыграл «Реактор» и вышел на первое место на Востоке

«Авто» в матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ обыграл «Реактор» -2:1. Команда из Екатеринбурга вышла на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 оков. Нижнекамцы (23) — восьмые.

Хоккей

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Ирбис» (Казань) — 5:4 Б (1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Софьин — 1 (Волосенков), 2:42 — 1:0. Мухин — 3 (Четвериков), 5:22 — 1:1. Галиаскаров — 3 (Фазлеев), 7:51 — 1:2. Шапорев — 12 (бол., Петросян, Волосенков), 28:46 — 2:2. Шапорев — 13 (бол., Петросян, Комаровский), 31:02 — 3:2. Клавдиев — 6 (Уваров), 41:17 — 4:2. Климов — 1 (Сафонов), 43:40 — 4:3. Мухин — 4 (Любчич), 58:19 — 4:4.

Победный буллит: Шапорев.

Вратари: Нурек — Мосин (Ахтямов, 41:17).

Судьи: Косарезов, Хартин.

23 октября. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.

«Снежные барсы» (Нур-Султан) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 5:3 (3:0, 0:2, 2:1)

Голы: Войтов — 1 (Тарасов, Бутенко), 2:40 — 1:0. Диханбек — 2, 4:33 — 2:0. Войтов — 2 (Тарасов), 19:59 — 3:0. Шульга — 5 (Панчук, Алексеев), 28:55 — 3:1. Шавин — 6 (мен., Петров), 32:25 — 3:2. Ищенко — 3 (Атаханов, Катасонов), 41:54 — 4:2. Войтов — 3 (бол., Бутенко, О. Бойко), 48:57 — 5:2. Алексеев — 4 (бол., Шульга, Петров), 53:17 — 5:3.

Вратари: Калмыков — Громовик (Меньшатов, 20:00).

Судьи: Андреев, Назаров.

23 октября. Нур-Султан. ДС «Казахстан».

«Авто» (Екатеринбург) — «Реактор» (Нижнекамск) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Паранин — 9 (Полькин), 0:30 — 0:1. Седов — 1 (Захаров, Валитов), 23:51 — 1:1. Валитов — 2 (бол., Суслов, Зайцев), 36:04 — 2:1.

Вратари: Исаев — Озолин (59:15).

Судьи: Лерке, Хажиев.

23 октября. Екатеринбург. КРК «Уралец».