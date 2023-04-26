«Авангард» собирался провести седьмой матч финала МХЛ на «G-Drive Арене»

Как стало известно «СЭ», седьмой матч финальной серии Кубка Харламова должен был пройти в Омске на «G-Drive Арене» — домашнем дворце «Авангарда», который вмещает 12 тысяч зрителей.

Прошлые омские матчи финала МХЛ (первый, второй и пятый) провели в клубной академии.

«Омские Ястребы» проиграли «Чайке» в финале Кубка Харламова со счетом 2-4 в серии. Шестой и победный для команды из Нижнего Новгорода матч состоялся во вторник, 25 апреля.

Седьмая игра серии должна была пройти в Омске 27 апреля.