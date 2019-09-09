«Атлант» продлили победную серию в МХЛ до четырех матчей
Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МХЛ. «Атлант» одержал четвертую победу на старте сезона, разгромив «Амурских тигров» (6:1).
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«Авто» (Екатеринбург) — «Белые медведи» (Челябинск) — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Федоров — 2 (бол., Лоза), 27:38 — 1:0. Шабанов — 1 (Нероев), 54:36 — 1:1.
Победный буллит: Овчинников.
Вратари: Исаев — Селиверстов.
Судьи: Литвинов, Палей.
9 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец».
«Русские витязи» (Чехов) — «ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Голы: Кондырев — 1 (Замбахидзе, Бакластов), 7:50 — 1:0. Зубов — 1 (бол., Зайцев, Бардаков), 26:14 — 2:0. Зинченко — 2 (бол., Демидов, Зотов), 36:46 — 3:0. Храпский — 1 (бол., Волокитин, Хамидулин), 47:04 — 4:0. Сараев — 1 (Демидов, Зинченко), 48:42 — 5:0.
Вратари: Чечелев — Раяла.
Судьи: Абросимов, Пронских.
9 сентября. Чехов. ЛХЦ «Витязь».
«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Реактор» (Нижнекамск) — 6:3 (2:2, 0:1, 4:0)
Голы: Загидулин — 1 (Рассохин, Макаревич), 1:38 — 1:0. Шамбазов — 2 (бол., Михайлов), 9:08 — 1:1. Рудаков — 1 (бол., Юдин), 12:24 — 2:1. Мустафин — 1 (Буцаев), 13:58 — 2:2. Чивилев — 2 (Полькин, Мотыгуллин), 26:40 — 2:3. Маскаев — 1 (Богдашкин, Кожедуб), 42:13 — 3:3. Загидулин — 2 (мен., Репин), 49:55 — 4:3. Репин — 2 (Сизиков), 53:32 — 5:3. Юдин — 2 (Сизиков, Хрунин), 57:02 — 6:3.
Вратари: Кузнецов — Озолин.
Судьи: Назаров, Степанищев.
9 сентября. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.
«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Спутник» (Альметьевск) — 5:3 (3:0, 2:0, 0:3)
Голы: Верхорубов — 2, 0:19 — 1:0. Папст — 2 (Дубакин, Ромаев), 3:22 — 2:0. Ромаев — 3 (бол., Коньков, Дубакин), 5:43 — 3:0. Дубакин — 1 (Верхорубов), 25:11 — 4:0. Опарко — 1 (бол., Пастухов, Ромаев), 29:11 — 5:0. Галимов — 1 (Галиев), 42:22 — 5:1. Шолгин — 1, 48:35 — 5:2. Фадеев — 1 (Галимов), 49:23 — 5:3.
Вратари: Нефедов — Насыров (59:47).
Судьи: Хуторов, Шевчук.
9 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».
«Толпар» (Уфа) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 3:4 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Сахаров — 1 (мен., Варагян), 28:30 — 0:1. Алалыкин — 4 (бол., Амиров, Пашин), 28:49 — 1:1. Алалыкин — 5 (бол., Амиров, Мухамадуллин), 36:43 — 2:1. Шешин — 3 (Господынько), 46:49 — 2:2. Господынько — 1 (бол., Олейников, Антипин), 51:56 — 2:3. Аймурзин — 1 (Пономаренко), 53:20 — 3:3.
Победный буллит: Касалинский.
Вратари: Сулейманов — Моисеев.
Судьи: Гайнуллин, Глазырин.
9 сентября. Уфа. Городской дворец спорта.
«Ладья» (Тольятти) — «Алтай» (Усть-Каменогорск) — 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)
Голы: Быстров — 2 (Зинатуллин), 16:54 — 1:0. Петросян — 1, 19:11 — 1:1. Якутов — 1 (бол., Костенко, Цитцер), 33:15 — 2:1. Рангаев — 4 (бол., Стешенко), 34:31 — 3:1. Шапорев — 4, 44:08 — 3:2. Колягин — 2 (бол.), 46:00 — 4:2. Семеновский — 1 (бол., Зинатуллин), 49:46 — 5:2. Петросян — 2 (бол., Волосенков), 55:54 — 5:3. Колягин — 3 (п.в.), 59:43 — 6:3.
Вратари: Забродин — Нурек (58:51 — 59:43).
Судьи: Ханов, Якимов.
9 сентября. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».
«Сарматы» (Оренбург) — «Снежные барсы» (Нур-Султан) — 4:3 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Мусоров — 1 (бол., Гусейнов, Бойко), 10:03 — 0:1. Катасонов — 1 (Сайко, Омирбеков), 15:55 — 0:2. Савельев — 1 (Назаров, Махрин), 16:35 — 1:2. Мусоров — 2 (бол., Гусейнов, Бойко), 33:59 — 1:3. Савельев — 2 (Назаров), 36:35 — 2:3. Катаев — 1 (Сахаров), 43:17 — 3:3.
Победный буллит: Ипатов.
Вратари: Гилев — Прокофьев.
Судьи: Вахитов, Хажиев.
9 сентября. Оренбург. ЛД «Звездный».
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Омские ястребы» (Омск) — 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
Голы: Асташевский — 1, 14:59 — 0:1. Аликов — 1 (Грицюк), 22:12 — 0:2. Грицюк — 2 (Волошин, Елизаров), 33:13 — 0:3. Ежов — 2 (Ваулин), 58:21 — 1:3. Файзуллин — 3 (Ежов, Руденко), 59:12 — 2:3.
Вратари: Ступин (58:37 — 59:12, 59:32) — Дубровский.
Судьи: Гайсин, Лерке.
9 сентября. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.
«МХК Спартак» (Москва) — «МХК Динамо» (Москва) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы: Львутин — 1 (Кравченко, Шабловский), 4:39 — 1:0. Новрузов — 1, 8:18 — 2:0.
Вратари: Куликов — Куликов (56:24 — 57:59, 58:53).
Судьи: Майтак, Светилов.
9 сентября. Москва. МСК ЦСКА Арена (малая арена).
«МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — «Тайфун» (Уссурийск) — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
Голы: Рогозин — 2 (Рашевский, Базнаев), 19:22 — 1:0. Большаков — 1 (Е. Анисимов), 20:11 — 2:0. Дробин — 2 (бол., Бунов, Пасманик), 29:34 — 2:1. Большаков — 2 (бол., Е. Анисимов), 32:45 — 3:1. Рогозин — 3 (Сорокин, Рашевский), 38:58 — 4:1.
Вратари: Чуфаров — Гамов.
Судьи: Бакин, Жаирбаев.
9 сентября. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный» (малая арена).
«Капитан» (Ступино) — «ХК Рига» (Рига) — 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
Голы: Кулагин — 1 (Давыдкин), 8:31 — 1:0. Казаков — 3 (Ю. Кожухов, Тютчев), 13:17 — 2:0. Понкратов — 3 (Филиппов), 28:19 — 3:0. Ю. Кожухов — 5 (бол., Тютчев, Филиппов), 44:34 — 4:0. Казаков — 4 (бол., Филиппов), 49:47 — 5:0. Прижевойтс — 1 (бол., Бишкин, Бергс), 59:23 — 5:1. Бергманис — 2 (бол., Ошениекс, Скрастиньш), 59:58 — 5:2.
Вратари: Скляр — Ворис (59:34 — 59:58).
Судьи: Кондратьев, Черенков.
9 сентября. Ступино. ЛД им. В.Боброва.
«МХК Атлант» (Мытищи) — «Амурские тигры» (Хабаровск) — 6:1 (1:0, 1:1, 4:0)
Голы: Канаев — 1 (бол., Кузык, Усманов), 19:44 — 1:0. Кабанов — 1 (Кареев), 28:18 — 2:0. Линник — 1 (Можаров), 29:50 — 2:1. Герганкин — 1 (Звягинцев), 41:12 — 3:1. Н. Миллер — 2 (Звягинцев, Зимин), 53:18 — 4:1. Зимин — 1 (бол., Н. Миллер, Звягинцев), 56:55 — 5:1. Дарьин — 1 (Кабанов), 59:30 — 6:1.
Вратари: Клоберданец — А. Мартынов (Черкашин, 57:25).
Судьи: Купцов, Саутин.
9 сентября. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».
«СКА-Варяги» (Ленинградская область) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Шуйдин — 2 (Никитин, Михнин), 4:47 — 1:0. Агеев — 1 (бол., Габдрахманов), 20:10 — 1:1. Бозунов — 1 (Курилкин), 32:55 — 1:2. Михнин — 2 (Шуйдин), 34:56 — 2:2. Шуйдин — 3 (Михнин), 53:43 — 3:2. Самсыкин — 1 (Башлаев), 58:11 — 3:3. Москалев — 1 (бол., Ахметвалиев, Башлаев), 63:42 — 3:4.
Нереализованный буллит: Проскурнин (СКА-Варяги), 12:05 (Вратарь).
Вратари: Мельничук — Колупаев.
Судьи: Андреев, Коршак.
9 сентября. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».