«Алмаз» в серии буллитов одолел «Капитан»

В матче регулярного чемпионата МХЛ «Алмаз» принимал «Капитан». Хозяева победили в овертайме со счетом 3:2.

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«Тайфун» (Уссурийск) — «Амурские тигры» (Хабаровск) — 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: И. Кожухов — 11 (Харченко, Можаров), 16:50 — 0:1. Лапшин — 20 (мен., Козлов, Синегубкин), 35:41 — 1:1. Раденко — 3 (Дан. Федоров), 45:26 — 1:2. Дробин — 10 (Пасманик), 47:40 — 2:2.

Победный буллит: Малухин.

Вратари: Синегубкин — Шиянов.

Судьи: Жаирбаев, Журавлев.

17 января. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».

«Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — «Крылья Советов» (Москва) — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Лебедкин — 9 (Кашафетдинов, Ермачихин), 0:59 — 0:1. Зубчинский — 15 (Одиноков, Ащеулов), 17:00 — 0:2. Ахметвалиев — 11 (Глухарев), 19:47 — 1:2. Петров — 2 (бол., Бабушкин, Можаев), 52:04 — 1:3.

Вратари: Колупаев — Кадочников.

Судьи: Анисимов, Арзамазов.

17 января. Южно-Сахалинск. ЛК «Арена Сити».

«Спутник» (Альметьевск) — «Реактор» (Нижнекамск) — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Полькин — 14 (Чивилев), 2:53 — 0:1. Закиров — 12 (бол., Онишко), 14:28 — 1:1. Ионов — 2 (Солтан, Шолгин), 15:12 — 2:1. Галимов — 7 (бол., Ковтун), 57:49 — 3:1.

Вратари: Насыров — Озолин (59:21).

Судьи: Лерке, Смирнов.

17 января. Альметьевск. ДС «Юбилейный».

«Алмаз» (Череповец) — «Капитан» (Ступино) — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Чижиков — 16 (Луховской), 1:18 — 1:0. Казаков — 16 (Обрядин, Константинов), 7:19 — 1:1. Мельниченко — 8, 48:08 — 1:2. Чижиков — 17 (Луховской), 53:48 — 2:2. Капустин — 11 (Неволин), 61:00 — 3:2.

Вратари: Виноградов — Скляр.

Судьи: Бакин, Гайсин.

17 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».