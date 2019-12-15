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Капризов признан самым ценным игроком Кубка Первого канала

20:24
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Нападающий сборной России Кирилл Капризов назван самым ценным игроком Кубка Первого канала, сообщает ТАСС. Капризов в трех матчах турнира забросил две шайбы, не отметившись результативными передачами.

Лучшим вратарем турнира был признан российский голкипер Илья Сорокин, защитником — Игорь Ожиганов, нападающим — швед Деннис Расмуссен.

Сборная России по хоккею: результаты матчей, состав, новости и материалы

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7351911

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